Raffaelli (Lega): "Posto le basi di progetti ambiziosi di cui Riccione non può fare a meno"

“Abbiamo realizzato quanto promesso e vogliamo portare a termine, nella prossima legislatura, i progetti che sono già in cantiere. Il nostro sogno è quello di dare continuità e sostanza all’opera di riqualificazione che, in pochi anni di amministrazione di centro-destra, ha cambiato radicalmente il volto dei quartieri cittadini, su cui stiamo continuando a lavorare, per esempio con l’approvazione, in questi giorni, di risorse sostanziose per lavori di manutenzione straordinaria e illuminazione del campo sportivo di viale Bergamo a San Lorenzo”. Così in una nota l’assessore Elena Raffaelli, parlamentare e responsabile provinciale della Lega.

“Ci sono progetti già in stato di avanzamento per la Casa della salute nella ex scuola di viale Pavia e di riqualificazione multifunzionale dell’ex mattatoio, destinato a finalità culturali, ma anche di sostegno della disabilità e delle famiglie. In questi anni abbiamo posto le basi di progetti ambiziosi di cui Riccione non può fare a meno per conservare identità e ruolo, vedi la riqualificazione del ‘distretto Ceccarini’, insieme alla rigenerazione dell'asse commerciale di viale Dante e al rilancio dell’area portuale, e intendiamo portarli a termine anche in tempi che si prospettano difficili, quando sarà sempre più necessario prestare attenzione ai bisogni sociali della nostra comunità e alla sicurezza, oltre che al rilancio della nostra vocazione turistica. Noi della Lega non ci tiriamo indietro. Pensiamo che sia l’attualità a richiedere amministratori coraggiosi, coerenti e preparati che diano priorità alla città e ai suoi abitanti”.