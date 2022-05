Raffaelli (Lega): "Terme e campeggi, così abbiamo ridisegnato e dato un futuro al turismo di Riccione"

“Sono il frutto di accordi lungimiranti e proiettati nel futuro i due progetti che puntano a ridisegnare la parte sud di Riccione. Da una parte l’area dedicata ai campeggi la cui riqualificazione è già in atto. Dall’altra parte, la struttura termale la cui ristrutturazione potrà partire già a fine 2022 con la realizzazione di un progetto ambizioso che richiamerà turisti per tutto l’anno”. Così in una nota l’assessore Elena Raffaelli, responsabile provinciale della Lega.

“In questi anni la Giunta ha saputo creare grandi opportunità alla città. Ricordo la variante al Rue che ha concesso premialità di volumi a fronte di un evidente miglioramento sismico e energetico e la possibilità di realizzare 380 metri quadrati in aggiunta da destinare a centro benessere per le strutture alberghiere. Attraverso gli accordi operativi, strumenti che discendono dalla legge regionale 24/2018, abbiamo avviato importanti confronti con soggetti privati e, nell’ambito specifico del polo termale, hanno portato alla previsione di servizi all’avanguardia e di grande specializzazione da convenzionarsi con tutto il sistema ricettivo riccionese".

E conclude: "Per quanto riguarda i campeggi, si parla di investimenti per oltre 25 milioni, su un’area di 270mila metri quadri, con 300 nuovi posti di lavoro e oltre 7000 nuovi posti letto, una nuova offerta altamente qualificata del turismo open air. Si tratta dunque di interventi grazie ai quali andremo insieme al privato a rigenerare la zona sud che vedrà una importante opera di rifacimento del lungomare con nuove alberature e dotazioni a parcheggio. In otto anni di impegno costante abbiamo inaugurato una grande stagione di trasformazione della città insieme a tante professionalità altamente qualificate interne al Comune che desidero ringraziare pubblicamente".