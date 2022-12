Raffaelli (Lega): "Sul turismo nessuna risposta. Il Pd a Riccione è in crisi e vuole impedirci di lavorare"

“La Giunta Angelini millanta un bilancio per rendere Riccione più attraente per i turisti? Peccato che l’assessore al bilancio Alessandro Nicolardi, a precise domande sulle voci di spesa nel capitolo ‘turismo’, si sia rifiutato di rispondere invitando in modo sprezzante l’opposizione a procedere con un accesso agli atti o a ricercare le determine". Così in una nota la capogruppo della Lega in Consiglio comunale Elena Raffelli.

"Si tratta di oltre 900mila euro che con ogni evidenza non si sa ancora quali direzioni abbiano preso o prenderanno. Non è poi chiaro per quali motivi Nicolardi mostri tanta arroganza e non si limiti a svolgere il proprio ruolo e i propri compiti con la trasparenza che ci si aspetterebbe. In ogni caso il suo atteggiamento fa il paio con quelli di altri assessori abituati a dettare legge nel proprio settore professionale ma poco avvezzi all’attività istituzionale e al rapporto con le opposizioni. Sono infatti le modalità in cui si struttura la relazione tra maggioranza e opposizione che indicano, a ogni livello, se il sistema democratico sia funzionante e vitale. Ma di certo da una Giunta di sinistra come quella di Riccione, che ha nel Pd il suo faro guida, non ci si può aspettare troppo rispetto per le prerogative dell’opposizione. La crisi politica e culturale in cui sono immersi Pd e sinistra dovrebbe suggerire ai suoi esponenti anche locali di abbandonare quell’assurdo atteggiamento di superiorità. Ma forse è proprio il tentativo di occultare questa lenta ma inesorabile crisi che induce questi amministratori a impedire di lavorare all’opposizione e di ridurla al silenzio, rendendo difficile controllare l’operato della maggioranza”, conclude Raffaelli.