Recovery, il M5S: "Grande chance per Rimini su occupazione e sociale"

Rimini "deve promuovere attivita' capaci di stimolare una crescita sana, colmando il divario sociale" legato a genere ed età. Mentre è in discussione in Parlamento il Programma nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, il Movimento 5 Stelle auspica che la città romagnola "sia capace di promuovere un programma di sviluppo in cui nessun cittadino viene lasciato indietro". Come sottolineano i parlamentari pentastellati Giulia Sarti e Marco Croatti, Rimini ha subito "pesanti perdite economiche dovute al calo del flusso turistico durante la pandemia" e "soffre di alcuni problemi strutturali che devono essere risolti ideando riforme adeguate". Il Pnrr, proseguono, indica "specifiche linee guida per costruire insieme una realtà futura basata sulla digitalizzazione, sul contrasto al cambiamento climatico e sulla coesione sociale". Dunque "è importante non scordarsi di mantenere un focus sull'occupazione giovanile e su quella femminile, le due categorie che hanno subito il maggiore calo nell'ultimo anno, nonchè sull'inclusione degli anziani e delle persone piò fragili, specialmente quando si parla di digitalizzazione". Insomma, tirano le somme i due parlamentari, "gli investimenti provenienti dal nuovo scostamento di bilancio e dal programma Next Generation Eu sono un'opportunità che Rimini deve riuscire a sfruttare al meglio per salvaguardare la sua economia e la sua coesione sociale". Regioni ed Enti locali, concludono, sono "responsabili della realizzazione di quasi 90 miliardi di investimenti, circa il 40% del totale" ed è "essenziale incentivare una transizione verde e digitale, così da garantire un futuro migliore per le nuove generazioni e per tutta la città, perchè questi investimenti devono essere diretti ad aiutare realmente le persone".