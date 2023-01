Tutti i redditi dei parlamentari riminesi, il senatore Marco Croatti supera 100 mila euro l'anno

Quanto dichiarano i parlamentari riminesi? Sono stati pubblicati i redditi di chi oggi occupa i banchi di Camera e Senato. Va specificato che i dati sono riferiti al 2021, quando Croatti e Morrone erano già a Roma, ma non Colombo, Spinelli e Gnassi. Chi ha dichiarato maggiormente è il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, per lui si supera quota 100 mila euro (100.504 lordi). Il rappresentante dei 5 stelle figura poi proprietario di una casa e di un garage, di un immobile commerciale e di un’altra comproprietà. Per quanto riguarda il forlivese Jacopo Morrone (Lega), eletto però a Rimini, il suo reddito è pressoché identico a quello dell’anno precedente, quando aveva dichiarato 96 mila euro.

In riferimento alle new entry a Roma, l’ex sindaco Andrea Grassi (PD) ha dichiarato, nel 2021 quando ancora era primo cittadino di Rimini, complessivi 61.178 euro. La senatrice Domenica Spinelli, ai tempi sindaco di Coriano, ha invece dichiarato 51.466 euro. Infine c’è Beatriz Colombo da Riccione, la deputata ha dichiarato 21.871 euro.