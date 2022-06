Referendum ed elezioni comunali, affluenza bassa ai seggi: il quorum è molto lontano

Sono stati diffusi i primi dati sull'affluenza, sia per quanto riguarda le elezioni amministrative che si svolgono in alcuni Comuni anche in Emilia-Romagna, che per i 5 referendum abrogativi in materia di giustizia. Si vota in un'unica giornata, domenica, fino alle ore 23 per cinque quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 Comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori.

Si tratta della diciottesima tornata referendaria abrogativa nella storia della Repubblica Italiana (tante sono le occasioni per le quali gli elettori sono stati chiamati alle urne dal 1974). Per la validità del referendum abrogativo l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se vince il si' e hanno votato la maggioranza (50% +1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50% +1) dei voti validamente espressi.

Referendum ed elezioni comunali: l'affluenza

Alle ore 13.45 (con 7340 seggi completati su 7903), l'affluenza a livello nazionale è del 6,37%. Più alta quella dell'Emilia-Romagna, 7,40%. In provincia di Rimini per il referendum ha votato il 7,17% degli aventi diritto. Per quanto riguarda invece le elezioni comunali, alle 12 a Riccione ha votato il 17,32% degli aventi diritto; a Coriano il 16,83%; a Morciano di Romagna il 12,34%; a Sant'Agata Feltria (dove è stata ammessa una sola lista) il 16,90%.