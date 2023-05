Referendum contro l'invio delle armi a Kiev, Montevecchi (Lega): "Ecco perché firmare"

“Ho appena firmato per poter realizzare il referendum contro l’invio delle armi da parte del nostro paese per dare un chiaro segnale contro la politica bellicista di Biden e per una reale prospettiva di pace possibile solo a quei tentativi diplomatici fino ad ora non pervenuti dall’Unione Europea". A dirlo, a seguito della firma al banchetto, è Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega.

"È giusto che gli italiani si possano esprimere in merito -.dice Montevecchi - Da parte mia ci tengo a manifestare il totale sostegno ad entrambi i quesiti contro la guerra, appoggiati anche dal Comitato “Fermare la guerra”, di cui faccio parte a livello locale. Invito tutte le forze politiche, le associazioni e la cittadinanza intera a firmare per i due quesiti. È il momento di prendere posizione”.