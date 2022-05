Referendum sulla giustizia: Più Europa, Azione, Italia Viva,  Psi e Radicali italiani

Più Europa, Azione, Italia Viva, Psi e Radicali italiani scendono in piazza per dire convintamente "cinque SÌ sulla giustizia giusta", spiega una nota. Continua la nota dei fautori del Sì: "Il 12 giugno si vota per i 5 referendum: Riforma del CSM per limitare l'influenza delle correnti nelle candidature per il Csm; equa valutazione dei magistrati per arrivare a una più corretta valutazione, svolta non solo dai loro colleghi, ma anche da avvocati e professori universitari; separazione delle carriere dei magistrati per eliminare il cambio di casacca da pm-giudice-pm, ed ottenere una distinzione reale tra le due funzioni per un giusto processo; lmiti agli abusi della custodia cautelare per eliminare le manette facili e far rispettare il principio della presunzione di innocenza; abolizione della legge Severino per evitare l'uso strumentale delle denunce per far indagare e dimettere gli avversari politici. A Rimini Più Europa, Azione, Italia Viva, Psi e Radicali italiani si ritrovano ancora una volta insieme per condurre delle battaglie di merito, come per il referendum sul taglio dei parlamentari, perché sono contro tutti i tipi di populismo e conservatorismi di ogni genere".