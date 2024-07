Regionali, Elena Ugolini è la prima candidata civica: "Così si può risvegliare l'Emilia Romagna"

Serve una politica, secondo Ugolini, che "supporti le famiglie e tutte le persone che si prendono cura ogni giorno dei bambini, dei giovani, degli anziani, di chi è malato, dei più fragili, di chi ha disabilità. Senza questo supporto - avverte la candidata governatrice - è impossibile costruire le condizioni per invertire il trend demografico che pone l'Italia e anche la nostra regione ai livelli più bassi delle classifiche mondiali e dare concretamente la possibilità di una vita buona a tutte le età, in qualunque condizione uno si trovi". Per quanto riguarda la sanità, secondo Ugolini l'organizzazione regionale va completamente ripensata nel senso dell'innovazione.

"Indispensabili perciò - scrive - gli apporti della sanità privata accreditata e del terzo settore (un esempio per tutti la rete di supporto ai malati oncologici costruita da Ant) con una regia pubblica che assicuri efficacia e tempestività della cura (e abbatta le intollerabili liste d'attesa)". Si passa alla terza sfida, quella dell'istruzione. "Non si possono concentrare le principali attenzioni - avverte la candidata - solo sulla fascia di età 0-6 anni. Dopo che i figli hanno compiuto sei anni chi supporta i genitori e le famiglie nel proprio compito educativo?".

Per tutti, secondo la dirigente del Malpighi di Bologna, "va garantita una proposta didattica che punti ad alti livelli e non ad un livellamento al ribasso. Le scuole e le famiglie in questo vanno aiutate. Ci sono divari e ritardi che devono essere superati". Al centro, aggiunge, devono esserci i "nostri bambini e i nostri giovani, non la tutela dei diritti acquisiti degli adulti e le possibilità che derivano dall'appartenenza ad un certo ceto sociale ed economico".

Dal welfare alla sanità, dall'istruzione al lavoro, passando per infrastrutture e ambiente e la pubblica amministrazione. Sono queste le sei sfide al centro della proposta di governo messa in campo da Elena Ugolini per le regionali in Emilia-Romagna: attorno a queste sfide "prenderà avvio la partecipazione dell'Officina Emilia-Romagna 2030", il tavolo per il programma voluto da Ugolini per la sua proposta civica. "Ho deciso di promuovere una lista civica e candidarmi alla presidenza della Regione perché il nostro territorio ha bisogno di un risveglio", recita il documento diffuso oggi da Ugolini. "C'è bisogno di una Regione - aggiunge la civica - che decida nell'interesse delle persone, che rompa gli schemi del passato. L'Emilia-Romagna deve diventare una Regione al servizio di tutti. Nessuno escluso". Non basta, secondo Ugolini, "citare classifiche dell'Istat per sostenere che non ci siano problemi. Non bastano numeri astratti per nascondere la realtà che tutti sperimentiamo. Il peggiore dei problemi è pensare di non averne".

Nel documento l'ex sottosegretaria di Mario Monti ribadisce le critiche al gruppo dirigente di centrosinistra. "La politica di chi ha condotto la Regione per più di 50 anni - si legge ancora- è troppo dirigista e spesso le scelte appaiono più finalizzate a conservare il potere e il consenso elettorale che per il bene comune". Di seguito Ugolini passa in rassegna le sei sfide che intende muovere, a partire da quella per il welfare.

Sul lavoro (quarta sfida) l'obiettivo di Ugolini è invece "favorire veramente l'iniziativa di chi vuole investire nel nostro territorio, attraverso lo snellimento della burocrazia, il supporto reale per l'accesso ai finanziamenti europei, la valorizzazione di chi supporta lo sviluppo della filiera tecnico-professionale e di chi, facendo impresa, a tutti i livelli, aiuta con un welfare integrativo i propri lavoratori".

Per quanto riguarda poi infrastrutture e ambiente, secondo la candidata civica "occorre superare le ideologie, le contrapposizioni e le semplificazioni. Si tratta di problemi complessi che richiedono l'intelligenza e la responsabilità di tutti. Un esempio di politiche miopi e strabiche? L'aeroporto di Bologna, il peggior biglietto da visita per chi arriva nella nostra regione". Infine, il ruolo della pubblica amministrazione, sesta sfida indicata da Ugolini. "Abbiamo tutti visto nelle emergenze che ci hanno colpito - alluvioni, sisma, disastri - che servono servizi pubblici e dirigenti all'altezza delle sfide che ci attendono con sempre maggiore incombenza. Urge più che mai rimotivare, innovare e valorizzare il mondo della pubblica amministrazione, valorizzando e premiando chi sa impegnarsi con competenza e dedizione". (fonte: agenzia Dire)