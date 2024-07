Regionali, il Pd di Rimini esprime "grande soddisfazione per l'indicazione unitaria di Michele De Pascale"

La federazione di Rimini del Partito Democratico esprime "grande soddisfazione per l'indicazione unitaria di Michele De Pascale, attuale sindaco di Ravenna, come candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna alle prossime elezioni di novembre". A dichiararlo, in una nota stampa, è il Coordinamento provinciale dem, composto da Sacchetti, Santi, Dandrea, Corazzi, Modugno, Zangari e Frisoni. "Dobbiamo a Stefano Bonaccini la conduzione di una stagione amministrativa complicata e brillante, nella quale la nostra terra è stata davvero sempre più la locomotiva d'italia - aggiungono. - Oggi crescita ed equità devono sapere stare sempre più insieme. Di fronte a scenari difficili da decrifrare e sempre più condizionati da dinamiche globali. Questi anni sono anche stati occasione per consolidare politiche innovative e preparare una nuova classe dirigente, pronta a raccogliere le sfide che avremo davanti".

"La scelta di Michele è coraggiosa anche in questo senso - concludono i dem riminesi. - A meno di 40 anni si può essere guida di una Regione se si può contare su una squadra forte, esperienza maturata sul campo, capacità di ascolto della propria comunità.

In questo quadro è cresciuto tanto il partito emiliano romagnolo, con il lavoro del segretario Tosiani, e ci teniamo a dire, anche quello di Rimini. Coi risultati delle amministrative e del Pd alle europee partiamo forti e motivati verso la prossima campagna elettorale.

Senza fughe in avanti, avvieremo un percorso ordinato e di confronto, dove la nostra comunità unita e plurale sarà capace ancora una volta di dare un contributo strategico in termini di idee, programmi e candidature, al rinnovamento e all'innovazione necessaria perché Rimini si inserisca con autorevolezza nelle politiche di area vasta e regionali. Noi siamo pronti, si parte".