La Regione corregge la legge elettorale, al voto "entro 5 mesi" dopo le dimissioni di Bonaccini

Elezioni da indire entro tre mesi dalle dimissioni (anticipate) del presidente e da svolgere entro i successivi due mesi. E' così che l'Emilia-Romagna conta di mettere una toppa alla sua legge elettorale, recependo il parere del giurista Giandomenico Falcon. Secondo l'esperto, infatti, è urgente che la Regione metta mano alla sua stessa disciplina con cui regola i tempi di svolgimento delle elezioni. La legge regionale del 2014, infatti, prevede il ritorno alle urne tra il 15 aprile e il 15 giugno in caso di interruzione anticipata della legislatura. Un'unica finestra elettorale, dunque.

Previsione che però va corretta, secondo Falcon, per evitare che ci siano periodi troppo lunghi di vuoto amministrativo e, di conseguenza, per spegnere sul nascere eventuali ricorsi per incostituzionalità. Per il giurista, infatti, è "del tutto irragionevole e contrastante con i principi costituzionali l'ipotesi che gli organi regionali permangano, per un prolungato periodo di tempo, nella condizione di poteri ridotti". Falcon mette anche dei paletti, sostenendo nel suo parere che "un termine complessivo di sei mesi" per il rinnovo della legislatura rappresenta "una soglia da non superare".

E così la Regione Emilia-Romagna corre ai ripari. Oggi stesso, nella seduta dell'Assemblea legislatura, è stata depositata dall'assessore agli Affari istituzionali, Paolo Calvano, una proposta di emendamento alla legge elettorale dell'Emilia-Romagna che specifica appunto come i decreti di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni debbano essere "pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi

Il tetto complessivo dunque è di cinque mesi a partire dalle dimissioni del presidente Stefano Bonaccini, appena eletto in Europa, che sono ormai alle porte. Quindi, è ragionevole pensare che le nuove elezioni regionali in Emilia-Romagna si svolgeranno in autunno. O comunque entro l'anno.

"E' un atto puramente tecnico - si assicura all'interno del gruppo Pd - perchè la volontà politica è sempre la stessa: andare alle elezioni il prima possibile". Non è però l'unica modifica alla legge elettorale. In accordo con la Lega, i dem hanno presentato infatti un secondo emendamento perchè gli uffici tecnici svolgano "tempestivamente una valutazione sull'impatto della legge elettorale del 2014 per verificare la presenza di eventuali possibili squilibri territoriali nel rapporto tra eletti e popolazione e una proposta di modifica legislativa correttiva qualora si ravvisino tali squilibri".

Il problema è sentito soprattutto in Romagna, dove anche i Consigli comunali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini si sono espressi in tal senso. "E' opportuno garantire che il sistema elettorale regionale continui a riflettere in maniera equa e bilanciata il voto dei cittadini - si legge nell'emendamento a firma Pd e Lega - assicurando una rappresentanza adeguata e proporzionata delle varie circoscrizioni, senza compromettere l'efficacia della rappresentanza democratica regionale". (fonte: agenzia Dire)