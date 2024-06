Regione, Montevecchi: "Il pronto intervento di Santarcangelo va riaperto, giunta Parma silente"

"Presentato Question Time in Regione per chiedere la riapertura del Pronto Intervento a Santarcangelo. La Giunta Parma rimase completamente silente quando lo hanno sostituito con il Cau". Esordisce così il consigliere regionale Matteo Montevecchi e continua affermando: "Ricordo bene quando la consigliera regionale Nadia Rossi, nel novembre 2021, attraverso un question time, chiedeva il ripristino della situazione pre-covid con il funzionamento H24 del Pronto Intervento dell'ospedale Franchini di Santarcangelo. In quell'occasione l'assessore regionale alla sanità Donini, rispose: “l’apertura h24 potrà avvenire solo a seguito del reclutamento di ulteriori quattro unità mediche, azione prioritaria e per noi non più rinviabile”.

"In seguito a tale risposta depositai anche io una interrogazione a risposta scritta in data 10 novembre 2021 in cui chiedevo alla giunta: “Entro quali precise tempistiche intende risolvere e ristabilire la situazione, promuovendo l’assunzione del personale necessario alla riapertura h24, nella fattispecie ulteriori quattro medici, in quanto il potenziamento dell’attuale organico è un obiettivo propedeutico indispensabile al fine di garantire in tempi certi la riapertura h24 del centro del Primo Intervento dell’Ospedale di Santarcangelo di Romagna, azione prioritaria e non più rimandabile”.

"Com'è finita lo sappiamo tutti. Il Pronto Intervento non c'è più. Promesse non mantenute. Sostituito dal Cau. A tal proposito ci tengo a ribadire ancora una volta che l’introduzione del Cau al posto del Pronto Intervento non è coerente con le dichiarazioni e le risposte dell’Assessore Donini sopra riportate né con le aspirazioni e necessità della popolazione di Santarcangelo e degli altri comuni della bassa Valmarecchia. Come ha ricordato recentemente anche il Candidato Sindaco di Santarcangelo di Alleanza Civica, Barnaba Borghini, il sindaco di Novafeltria Zanchini si è battuto ed è riuscito ad ottenere una deroga, mantenendo anche il Pronto Intervento, a differenza del Sindaco di Santarcangelo Alice Parma (PD) che è rimasto completamente silente davanti la cancellazione e sostituzione del Pronto Intervento con il Cau".

"Ho presentato una interrogazione a risposta immediata in aula per chiedere alla Regione se è intenzionata a intervenire con gli opportuni e necessari correttivi a tale riorganizzazione dell'emergenza/urgenza e per sapere se ritiene ancora la riapertura del Pronto Intervento a Santarcangelo una priorità, al fine di garantire una adeguata tutela sanitaria ai cittadini del territorio e se intende prendere iniziative nel breve periodo in tal senso" conclude il Consigliere Regionale Montevecchi".