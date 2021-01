Renzi (FdI): "Ancora una volta i media cercano di svilire la figura di Muccioli"

E' una difesa a tutto tondo quella di Gioenzo Renzi, capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia a Rimini, nei confronti di San Patrignano. "Oggi, così come nel marzo 1985 quando organizzai la visita congiunta con il Segretario del MSI-DN, Giorgio Almirante, nella Comunità di San Patrignano, mi sento di ribadire: San Patrignano era e resta una concreta isola di salvezza in mezzo ad un mare di demagogia, di speculazioni e di vuoti delle istituzioni; un chiaro esempio di solidarietà, fondato sul lavoro e sul recupero di valori umani. A 35 anni di distanza, ancora una volta, i media cercano di svilire la figura di Muccioli, con riflessi negativi sulla storia, il lavoro di una Comunità e la positiva esperienza di migliaia di ragazzi. Oggi come allora, resta il problema che le Istituzioni non vogliono fare una campagna informativa sui danni provocati dalla droga e sul contrasto al consumo di sostanze stupefacenti; per questo motivo esorto, l’Amministrazione Comunale di Rimini, ad avviare un progetto condiviso con San Patrignano, che rimane un’eccellenza nazionale nella lotta alla droga".