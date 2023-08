Renzi (FdI): "Il Comune deve porre fine all'abbandono e al degrado del Villino Ricci"

Il Comune di Rimini lo ha avuto in eredità nel 2006 dalla poetessa e scrittrice Teresa Ricci Pazzaglia, il villino Ricci di via Ceccarelli, da destinarsi, secondo quanto scritto nel testamento, “al sostegno ed allo sviluppo degli impegni culturali ed artistici e benefici della Municipalità”. Ma la villetta a due piani negli ultimi 17 anni ha avuto una storia travagliata fatta di abbandono e degrado per poi, nel 2015, finire occupata abusivamente dal centro sociale e sgomberata. In anni più recenti, le ultime notizie di cronaca risalgono al 2020, un intervento del comune si era reso necessario a causa del degrado. Sulla questione di villa Ricci è intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi che, in una nota, ricorda la storia della famiglia proprietaria e dell'ultima esponente della stessa Teresa Ricci che aveva deciso di lasciarla in eredità alla città.

"L’Amministrazione Comunale ha accettato l’eredità ma non hai mai fatto nulla per la conservazione del “villino”, abbandonato al degrado, alle occupazioni abusive e devastanti, fino a lasciarlo attualmente “sbarrato” in modo precario - spiega Renzi. - Ho chiesto con l’interrogazione al Sindaco, se non sia un dovere dell’Amministrazione Comunale salvaguardare il “villino” di via Ceccarelli, un immobile di valore acquisito al patrimonio del Comune. Se, con l’accettazione della donazione, sono stati inventariati e custoditi i mobili, i cimeli, o altri oggetti, contenuti all’interno del “villino”. Come l’Amministrazione Comunale intende assecondare la volontà testamentaria della poetessa Teresa Ricci Pazzaglia, e utilizzare il “villino” di via Ceccarelli “a sostegno e sviluppo degli impegni culturali, artistici e benefici della Municipalità”. L’Amministrazione Comunale, deve porre fine a 16 anni di abbandono e degrado e valorizzare il “villino“ di via Ceccarelli".