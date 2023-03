Renzi (FdI): "Il previsto ampliamento del parcheggio Scarpetti non ci sarà"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

La riqualificazione di Piazza Malatesta ha comportato l’eliminazione di 450 posti auto (280 in Piazza Malatesta, 80 a fianco della Rocca, 90 nel Campone). La Convenzione stipulata il 26/05/2011 tra il Comune di Rimini e la Società Parking Gest Srl, prevedeva, entro due anni, la realizzazione su aree di proprietà comunale, con la procedura del Project Financing, di un Parcheggio multipiano, nell’area di via Italo Flori e di un Parcheggio multipiano nell’area Scarpetti. Il Parcheggio “Italo Flori” è stato inaugurato nel febbraio 2014, con 245 posti auto (+72 posti auto rispetto ai precedenti 173). Il progetto del parcheggio “Scarpetti”, che prevedeva originariamente 4 piani (2 piani interrati, piano terra e primo piano), ridimensionato per l’impatto ambientale a due piani, nel 2013, da Arpa (piano terra e primo piano): dopo 10 anni, non è ancora stato realizzato. L’Amministrazione Comunale, dopo la sottoscrizione in data 26/05/2011 della Convenzione con la Società Parking Gest Srl, ha messo in discussione le previsioni contenute nel Project, cioè l’approvazione del Piano della Sosta inerente l’eliminazione degli stalli gratuiti adiacenti i due Parcheggi “Flori” e “Scarpetti”, per consentire la remunerazione degli investimenti di realizzazione dei due parcheggi (circa 8 milioni di euro ciascuno). Il mancato rispetto della Convenzione da parte del Comune di Rimini è stata la motivazione che ha indotto Parking Gest a non procedere con l’ampliamento del Parcheggio Scarpetti di 433 posti auto (+146 posti rispetto ai 287 esistenti).

Sulla base delle risposte ottenute all’interrogazione Consigliare da me presentata al Sindaco, giovedì 09/03/23, dobbiamo constatare e annunciare che l’Amministrazione Comunale non è più interessata all’ampliamento del Parcheggio Scarpetti. Nonostante il Parcheggio Scarpetti sia quasi sempre pieno, per la ricaduta del carico di traffico proveniente da via Marecchiese, l’Amministrazione ha quindi deciso di rinunciare all’ampliamento di 146 posti auto; la giustificazione fornita è che l’Amministrazione ritiene sufficiente l’offerta del Parcheggio Flori, per consentire l’accesso al Centro Storico e soddisfare la richiesta di posti auto. Resta inoltre insoluto il problema della Convenzione, non rispettata da un decennio, che potrebbe comportare l’aumento delle tariffe nei parcheggi Flori e Scarpetti, gestiti da Parking Gest. Nell’occasione, ho chiesto all’Amministrazione Comunale, per quali ragioni non si stiano svolgendo neppure i lavori di riqualificazione dell’Area Fox, con la realizzazione del parcheggio multipiano (piano interrato e piano terra) di circa 330 posti auto, ad uso pubblico, tante volte annunciato, che non sappiamo quando sarà a disposizione, ma che potrebbe costituire un altro importante accesso al Centro Storico.

Gioenzo Renzi Capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia