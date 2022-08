Renzi (Fdi): "Sbagliato in questo periodo 'prestare' gli agenti della Municipale ad altri Comuni"

E' fortemente contrario il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, al "prestito" fatto dal Comune di Rimini di alcuni agenti della Municipale impiegati negli scorsi fine settimana a Riccione. "Ho sempre chiesto in Consiglio Comunale il potenziamento e l’adeguamento dell’organico della Polizia Locale agli standard della Legge Regionale, per consentire il presidio del territorio. Per questo, ritengo incomprensibile la “cessione” di 10 Agenti della Polizia Locale di Rimini, al Comune di Riccione, come avvenuto nei giorni di venerdì notte/sabato mattina, 29-30 Luglio e 5-6 Agosto" dichiara Renzi che aggiunge: Non mi sembra opportuno, nel mezzo dell’estate, soprattutto nei fine settimana, con l’arrivo a Rimini di migliaia di turisti (ricordiamo le circa 400.000 presenze in questo periodo), che l’Amministrazione Comunale possa permettersi di “distrarre” in un altro Comune i nostri Agenti, già insufficienti per rispondere all’emergenza stagionale".

"In particolare - spiega il consigliere comunale - nelle scorse settimane, sono stati prelevati: 2 Agenti dalla squadra dell’Antiabusivismo commerciale, 2 dall’Antidegrado, 2 dalla Giudiziaria, 4 dalla Mobilità; per il totale 10 uomini, più un’unità cinofila. Così facendo, si peggiorano le già difficili condizioni operative della nostra Polizia Locale, impegnata ad assicurare: legalità e sicurezza nel nostro Comune, la vigilanza dei parchi, il contrasto allo spaccio della droga, alla prostituzione, all’abusivismo commerciale, il pronto intervento negli incidenti stradali, il contrasto ai rumori, ecc. A conferma delle carenze di organico, rendo noto che, nel nostro Comune, sono state bloccate le ferie, degli Agenti, da Giugno a Settembre 2022. Inoltre, non sono stati assunti i 20-25 Agenti stagionali, né gli ausiliari del traffico (come invece ha fatto Riccione). Ricordiamo che deve ancora concretizzarsi l’entrata in funzione della video sorveglianza, presso i varchi del Centro Storico, per il miglioramento della sicurezza, che l’Amministrazione Comunale aveva annunciato a giugno. Consideriamo che l’organico della Polizia Locale è attualmente di 240 Agenti, di cui un centinaio operativi “sulla strada”. Sappiamo tutti che, per la prevenzione dei reati, è fondamentale la presenza degli Agenti in divisa. Certamente la presenza della Polizia Locale, non può essere ridotta alla sola pattuglia, composta da due Agenti, impegnata nell’attraversamento pedonale in sicurezza di Viale Vespucci, a Marina Centro, a fronte dell’intasamento del traffico nei due sensi e della carenza di parcheggi".