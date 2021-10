Renzi (FdI): "Un sindaco espresso dalla minoranza dei riminesi"

E' l'esponente di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi a commentare il risultato delle elezioni amministrative che, a Rimini, hanno portato alla vittoria del candidato del centrosinistra Jamil Sadegholvaad e in una nota stampa osserva come il neo-eletto sia "un sindaco espresso dalla minoranza dei riminesi". "Prendiamo atto - prosegue Renzi - che solo il 55,5% degli aventi diritto ha votato alle elezioni Comunali e il neo-Sindaco Jamil Sadegholvad rappresenta solo il 51,3% di questi (in sostanza rappresenta una minoranza di elettori, 33.542 votanti su 120.330). E’ preoccupante che si verifichi una così bassa partecipazione alla scelta del governo della città, nonostante il malcontento diffuso dei riminesi che abbiamo riscontrato in campagna elettorale: nelle periferie abbandonate come Rimini sud da Bellariva a Miramare; il primato dell’insicurezza nella nostra città, in testa nella classifica nazionale per reati; il degrado che si palesa sui viali della Marina, con la sostituzione etnica nelle attività commerciali; la crisi delle attività nel Centro Storico, per le difficoltà di accesso dovute alla mancanza dei parcheggi; i ritardi nella riqualificazione del lungomare, senza parcheggi, dei viali della Marina e le strutture ricettive fuori mercato; le scelte egemoniche delle Amministrazioni di sinistra, all’oscuro del Consiglio Comunale e dei cittadini".

"Durante questa campagna elettorale - conclude Renzi - così come nel mandato di Consigliere mi sono battuto per dare risposte a questi problemi e continuerò farlo, grazie a 8.487 elettori di Fratelli d’Italia, prima forza politica del Centrodestra a Rimini (che è cresciuta dal 2,91% delle passate elezioni, all’attuale 13,77%) e al consenso personale ottenuto, con 1.043 preferenze, di Riminesi che hanno condiviso le mie battaglie e che mi danno ancora più forza per continuare. Aumentano le responsabilità di Fratelli d’Italia e del suo gruppo Consigliare eletto in Consiglio Comunale, che deve esprimere una concreta cultura di governo, alternativa alle amministrazioni di sinistra e perseguire il buon governo di Rimini e il bene dei riminesi. Continua il nostro impegno ininterrotto, come sempre, saremo in piazza sabato prossimo 9/10/21 dalle 9 alle 13, per incontrare, ascoltare i cittadini e raccogliere firme sulla nostra petizione contro il traffico veicolare in Via Ducale e nel Quartiere Fiorani".