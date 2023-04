Renzi ripropone le intitolazioni al poeta Pound e al podestà Palloni: "Ci provo da anni, è giunta l'ora"

Nella seduta della Prima Commissione per esprimere il parere sulle intitolazioni di aree pubbliche della città, il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia) ha presentato due proposte, ritenute importanti per la memoria storica e l’identità di Rimini. L’intitolazione del Campone di Castel Sismondo al Poeta Ezra Pound, per ricordare, il profondo rapporto culturale ed affettivo di Pound con Rimini, quale ammiratore e studioso di Sigismondo Malatesta. Pound, nato nel 1885 negli Stati Uniti, viene a Rimini, nel 1922 e 1923, per approfondire la conoscenza storica e compiere ricerche su Sigismondo Malatesta, condottiero e mecenate che chiamò a Rimini i migliori artisti del Rinascimento.

"I canti Malatestiani, redatti dal Poeta Americano, narrano le imprese militari, gli amori, i complotti, i trionfi, le sconfitte del condottiero Riminese - spiega Gioenzo Renzi -. Le ricerche storiche nelle Biblioteche di Rimini, Cesena, e le visite nell’entroterra di Ezra Pound hanno reso possibile la conoscenza internazionale di Sigismondo Malatesta, del Tempio Malatestiano, del Castello, delle Terre Malatestiane. La diffusione di tali informazioni, ha consentito di ricostruire, subito, pietra su pietra, il Tempio Malatestiano distrutto dai bombardamenti, con i 65.000 dollari della Fondazione americana Samuel Kress e il fattivo interessamento dello storico e critico d’arte Bernard Berenson".

"Pound è il grande Poeta del ‘900 con i Cantos, la “Divina Commedia” del nostro tempo, sostenitore dell’economia fondata sul lavoro e non sulla speculazione finanziaria - prosegue Renzi -. La proposta dell’intitolazione a Pound perdura da 8 anni e viene continuamente e inspiegabilmente rimandata dall’Amministrazione comunale, nonostante il sindaco Gnassi, il 25 ottobre 2019 abbia pubblicamente annunciato l’intitolazione del Campone di Castel Sismondo a Ezra Pound, durante un suo intervento nella Biblioteca Gambalunga; riteniamo l’intitolazione al Poeta Ezra Pound, un atto d’intelligenza e riconoscenza della nostra città, un valore culturale aggiunto per Rimini, nel ricordo di un protagonista d’importanza storica internazionale".

Seconda intitolazione all’avvocato Pietro Palloni (1876-1956), Podestà di Rimini 1929-1933, un luogo pubblico del Lungomare, di cui fu realizzatore, per ricordare ai Riminesi il grande e lungimirante amministratore della città (proposta sostenuta dal 2014). "Nei quattro anni del suo mandato Palloni realizzò il lungomare di Rimini dal Porto al Kursaal e dal Kursaal all’Ausa; acquistò e riammodernò il Grand Hotel, costruito nel 1908; trasformò e abbellì i piazzali del Kursaal; ristrutturò le Palazzine Roma e Milano; promosse la nostra spiaggia e l’immagine di Rimini in Italia e in Europa; fece scoprire ai Riminesi la “marina” poco frequentata con il piacere del passeggio e dell’incontro sul Lungomare - prosegue Renzi -. Ricordiamo, tra i lavori pubblici più importanti, il risanamento e la riqualificazione del Borgo San Giuliano dove vivevano senza servizi igienici 3.000 abitanti, la realizzazione del nuovo viale Tiberio, con le case popolari, la costruzione del monumentale Stadio Comunale, il restauro della Torre dell’Orologio e della Sala del Ridotto del Teatro".

"La rilevanza storica del Podestà Palloni è riconosciuta, anche da sinistra: Liliano Faenza con la biografia pubblicata nel 1992 “Paga Palloni. Tra Lungomare e lungimiranza: l’onesto Podestà e i grandi Progetti”; il prof. Stefano Pivato per il quale “è ora che si torni a discutere del passato della nostra città attraverso un personaggio chiave del nostro Novecento come Palloni, evocato nella memoria cittadina per il ruolo svolto negli anni in cui fu Podestà”.