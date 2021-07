Renzi: "Riscoperta di Porta Galliana non sia isolata ma valorizzata con restauro delle Mura Federiciane"

Sono in corso di ultimazione i lavori per la riscoperta di Porta Galliana quello che il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi definisce "un cantiere infinito che costa un milione e mezzo di euro" ma non è solo sui tempi e sui costi che punta il dito ma, anche, sul fatto che l'opera "non sia isolata ma valorizzata con restauro delle Mura Federiciane". "Purtroppo - spiega Renzi - le pareti, le “passerelle”, con invasive gettate di cemento armato, sovrastanti lo scavo, assediano i muri della Porta, mortificando la sua stessa riscoperta e valorizzazione. Come avevo evidenziato nel 2019, all’inizio lavori, con una precisa interrogazione consigliare al Sindaco, non è stata mantenuta una adeguata fascia di rispetto, per la salvaguardia della Porta medievale, unica sopravvissuta della Città.

Così, per la valorizzazione complessiva del contesto storico e archeologico di Porta Galliana, non ci si può limitare ad evidenziare sull’asfalto di Via Bastioni Settentrionali la “connessione” tra la Porta Galliana e le Mura Federiciane".

"Come avevo già chiesto con ripetute interrogazioni consigliari e una Mozione risalenti al 2018 - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - ritengo necessari anche il consolidamento e restauro delle Mura Federiciane lungo la Via Bastioni Settentrionali, dalla Porta Galliana a Corso Giovanni XXIII. Ricordo che La Porta Galliana faceva parte di questa cinta muraria, costruita per volere dell’Imperatore Federico II di Svevia nel 1200, per difendere la città sul fronte mare. Nonostante l’importanza storica, le Mura si trovano in uno stato di abbandono e degrado, rovinate dai crolli, da osceni rattoppi, demolite addirittura di una parte lungo il tracciato, da inconsapevoli Amministrazioni Comunali, per creare posti auto. Sulla cima delle Mura, alte 5 metri, vi sono blocchi di pietra calcare, in una condizione di precaria e pericolosa stabilità, come i mattoni e i sassi nelle parti inferiori. La realizzazione di una fascia di rispetto a verde per le suddette Mura storiche, per renderle visibili, trasferendo l’adiacente parcheggio auto e moto sul lato opposto della strada. Il rifacimento della pavimentazione di via Bastioni Settentrionali, in armonia con le antiche Mura della città, sostituendo l’asfalto ricoperto di buche e rattoppi. L’eliminazione della dismessa Centrale Elettrica di Via Bastioni Settentrionali, per migliorare l’immagine della strada e dell’ambiente circostante. La sostituzione dell’illuminazione pubblica, di Via Bastioni Settentrionali, con lampioni adeguati alla valorizzazione delle Mura e alla storicità del luogo. La riscoperta di Porta Galliana, non può essere “isolata”, ma deve essere valorizzata in continuità con le Mura Federiciane e il suo contesto storico".