Rette asilo e affitti, Elena Raffaelli contro Nadia Rossi: "Difesa miope della Giunta, rischia scivoloni"

Il Comune di Riccione lancia una doppia stoccata alla Regione sui contributi per rette nido e affitti e sostegno all'affitto per le famiglie in difficoltà. A stretto giro interviene Nadia Rossi, consigliera regionale Pd che attacca il Comune di Riccione affermando che cerca argomenti pretestuosi per puntare il dito contro la Giunta regionale. Una risposta che non va giù a Elena Raffaelli, assessore alle Attività produttive del Comune e parlamentare della Lega. "Il Pd si serve anche facendo la guardia. Sembra questo il ruolo della consigliera regionale piddina Nadia Rossi che non si distingue per proposte di alto respiro, ma per i suoi interventi mediatici mirati solo a sollevare accuse pretestuose contro amministrazioni e politici considerati ostili alla Giunta di Stefano Bonaccini", va giù a muso duro Raffaelli.

La leghista incalza: "Nulla di male, intendiamoci. Rossi svolge il proprio ruolo con il massimo zelo, rischiando tuttavia scivoloni catastrofici, come quello odierno. Quelli dell’amministrazione riccionese, infatti, non sono ‘pretesti’ per attaccare la Regione, ma passi falsi dell’amministrazione regionale a guida Pd che devono essere svelati per smitizzare la propaganda imperante. Sono passati mesi da quando Bonaccini ha promesso la gratuità totale dei servizi scolastici all’infanzia. Peccato che la promessa sia rimasta tale e che sia il Comune di Riccione che, con le risorse prelevate dal proprio bilancio, ha invece rinnovato praticamente l’edilizia scolastica, nodo essenziale e non propagandistico per la sicurezza degli studenti. Quanto al fondo per l’affitto, l’amministrazione riccionese ha stanziato quest’anno 100.000 euro includendo in graduatoria tutti gli aventi diritto. Non solo".

L'assessore ricorda che "il Comune ha sempre rinnovato risorse a questo scopo nonostante il triennio di buco in cui la Regione non ha emanato il bando per aiutare le famiglie in difficoltà con l’affitto. La Giunta regionale farebbe meglio il proprio mestiere se ci comunicasse almeno le risorse che intende investire nel 2021. Di fronte alle promesse non mantenute di Bonaccini, egregia consigliera Rossi, ci sono amministrazioni e sindaci che, al contrario, hanno l’abitudine di concretizzare i patti stretti con i cittadini, cercando di utilizzare più risorse per le nuove fragilità cresciute con l’emergenza Covid. Questa è buona amministrazione".