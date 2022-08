Riapertura diga di Misano, Guagneli: "L'invaso del fiume Conca tornerà una pozza piena di fango"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Godiamoci ancora per qualche settimana lo spettacolo della natura dell’invaso del fiume Conca perché tra qualche settimana verrà riaperta la diga e si tornerà al triste paesaggio di un invaso pieno di fango. Purtroppo ancora solo silenzio rispetto a cosa gli amministratori intendono fare di quell’area, area che potrebbe diventare un’oasi faunistica con funzioni naturalistiche, un punto di sosta per la fauna migratoria, un luogo di rifugio e riproduzione della fauna, un’area da spendere anche a livello turistico, purtroppo solo chiacchiere e nessun fatto. Presto purtroppo con l’apertura della diga tornerà ad essere un insieme di sterpaglie di degrado, una pozza piena di fango appunto. Continuo a chiedermi la politica cosa fa? Quale futuro? Domande semplici alle quali purtroppo ancora non arriva nessuna risposta.

Luigi Guagneli - Consigliere Comunale Gruppo Misano nel Cuore