Riccardo Franca e la minoranza in consiglio comunale: "Istituzionalizzare i quartieri di Cattolica"

A Cattolica la minoranza in consiglio chiede di istituzionalizzare i quartieri. Ma la mozione, presentata durante l'ultima seduta, è stata bocciata dalla maggioranza. “Con la mozione presentata nell’ultimo consiglio comunale di martedì 28 marzo, il centrodestra unito (Alleanza Civica, FDI, Lega) - spiega il capogruppo di Alleanza Civica in consiglio Comunale, Riccardo Franca -, intendeva promuovere la rappresentanza e la partecipazione dei Quartieri alla vita amministrativa della città attraverso l’inserimento, nello Statuto Comunale, di un regolamento che avrebbe tutelato e legittimato i rappresentanti di Quartiere, espletandone il diritto di azione sul territorio in rappresentanza dei cittadini del proprio Quartiere. Inoltre, avrebbe stimolato quella partecipazione e inclusione quali principi fondamentali di una democrazia".

"Noi riteniamo che il Comitato di Quartiere debba essere politicamente imparziale, senza alcun fine di lucro e fondato unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti. Al Comitato di Quartiere l'amministrazione Comunale deve riconoscere il ruolo primario di promozione della partecipazione democratica da parte dei cittadini. Quindi sulla base di tali presupposti noi intendiamo avviare un percorso di confronto con gli esponenti di ogni Quartiere per condividere assieme un regolamento da inserire nello Statuto Comunale a loro garanzia e tutela nei confronti di ogni amministrazione” conclude Franca.