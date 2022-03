Angelini corre da sindaco, in stand by il ruolo in Cna. "Ora si occuperà di giovani e Impresa donna"

"La scelta personale maturata da parte di Daniela Angelini di accettare la candidatura a sindaco di Riccione a lei proposta, seppur non presenti elementi di incompatibilità statutaria, per questioni di etica, di opportunità ed in linea con lo stile che ha sempre contraddistinto Cna di dialogo aperto e collaborativo con le istituzioni ma con la necessaria equidistanza dalla politica partitica, mette necessariamente in discussione il ruolo da lei attualmente ricoperto come segretaria comunale di Cna a Riccione". Lo rende noto Davide Ortalli, direttore Cna di Rimini.

"In piena trasparenza ed in accordo con Daniela si è dunque condiviso un immediato passaggio di consegne ed il subentro nel ruolo da parte di Marco Mussoni. Il rapporto di lavoro tra Daniela Angelini e Cna proseguirà normalmente per gli altri incarichi provinciali attualmente da lei ricoperti e che non presentano alcun elemento ostativo, trattandosi nello specifico dei raggruppamenti di interesse legati ai Giovani Imprenditori e Impresa Donna, oltre all'ambito dei mestieri riferiti ai servizi alla persona", prosegue la nota stampa.

"Oltre all’aspetto professionale viene poi quello umano, da sempre fondamentale nel nostro modo di fare associazione. Al netto di ogni considerazione politica, il fatto che Daniela sia stata individuata come uno dei candidati a sindaco di Riccione riempie di orgoglio tutto il Direttivo comunale e gli organismi provinciali: è prima di tutto un attestato di stima alla persona ma anche alla figura professionale che da anni contribuisce con passione e competenza al sistema di rappresentanza delle imprese associate e alla crescita di Cna", conclude Ortalli.