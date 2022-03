Angelini incassa il supporto di Coraggiosa: "Candidata ideale per dare una svolta alla politica riccionese"

Coraggiosa Riccione accoglie con soddisfazione la disponibilità da parte di Daniela Angelini di essere la candidata sindaca della coalizione. "Coraggiosa Riccione è sempre stata presente al tavolo della coalizione lavorando per unire le varie anime - scrive il gruppo in una nota -, rappresentate, ed arrivare ad una candidatura autorevole, che potesse portare avanti un progetto di rinnovamento credibile per Riccione, ebbene con la candidatura di Daniela Angelini l’obbiettivo che ci eravamo prefissati è stato pienamente raggiunto".

"Proprio per questo il gruppo Coraggiosa Riccione continuerà il lavoro svolto sino ad ora con il massimo impegno per affrontare al meglio questa importantissima campagna elettorale - prosegue la nota -, Daniela Angelini può rappresentare una svolta decisiva nella concezione della politica riccionese a cui siamo stati abituati negli ultimi 10 anni. Una politica inclusiva verso la città e verso i propri cittadini, è questo che serve ora a Riccione".