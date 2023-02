Riccione, antenne per la telefonia in via Belluno. Il Pd: "Serve subito un regolamento"

In questi giorni è in corso l’installazione di una antenna per la telefonia mobile, su proprietà privata, in viale Belluno. "La cosa ha legittimamente destato preoccupazione tra i cittadini della zona che hanno promosso una raccolta firme - interviene il Pd -. Al riguardo rileviamo che quel poco che l’amministrazione comunale può fare è contenere l’impatto sul paesaggio e sulla salute dei cittadini. In questi ultimi anni, nulla è stato fatto, lasciando libero arbitrio alle società telefoniche che trattano direttamente con i privati le installazioni di questi apparati".

"Il Comune doveva, e deve, adottare un Regolamento col quale poter verificare la conformità e il rispetto delle norme relativamente a aspetti che riguardano l’urbanistica, la paesaggistica e l’impatto sulla salute, per tutelare un luogo di pregio oppure un sito ad uso sociale, frequentato per almeno 4 ore al giorno come ad esempio scuole, ospedali o comunità di ogni genere - proseguono i dem -. Un regolamento che preveda un censimento e un monitoraggio annuale degli apparati attivi sul territorio dando, con periodicità e trasparenza, informazione ai cittadini".

"Considerato tutto ciò chiediamo a chi fino a pochi mesi amministrava la città di evitare grottesche sceneggiate presentandosi al banchetto per la raccolta di firme volendosi intestare la paternità della protesta e ci chiediamo, inoltre, che seguito pratico abbiano avuto i contenuti della mozione, approvata con voto unanime nel Consiglio Comunale del 27 luglio 2019, con oggetto: “Tecnologia 5G sul territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica” - concludono -. Hanno avuto otto anni per affrontare il problema e hanno prodotto tanti buoni propositi ma nessuna azione concreta. La politica, quella seria che si occupa dei problemi dei cittadini è altra cosa".