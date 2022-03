Aut aut di Fratelli d'Italia al centrodestra: "Il tempo inizia a stringere, attendiamo i nomi dei candidati"

Aut aut di Fratelli d’Italia alla coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative. Ora il partito di Giorgia Meloni vuole chiudere e chiede, esplicitamente, un cambio di passo. Mentre il centrosinistra ha sciolto le risorse, correrà con la candidata Daniela Angelini, mentre Claudio Cecchetto apre un bar come sede elettorale con l’obiettivo di fare aggregazione e ascolto, mentre Attilio Cenni prosegue nel suo percorso, in casa centrodestra c’è da sciogliere la matassa.

La posizione di Fratelli d’Italia

“Ad oggi, a poche settimane dall’appuntamento elettorale – dice per Fratelli d’Italia il commissario provinciale Augusta Montaruli -, l’amministrazione uscente, che pur rivendica continuità, con nostro grande stupore ed ormai preoccupazione, non è stata in grado di indicarci i nomi su cui fare una seria riflessione. L’adesione del nostro partito così come l’atto di fiducia di ogni elettore non può avvenire a scatola chiusa su programmi e nomi che dovrebbero incarnarli né il futuro di Riccione può essere relegato alla mera strategia”.

Ora i Fratelli chiedono nel giro di poche ore un quadro complessivo della situazione: “L’unica cosa che abbiamo appreso è un comprensibile e legittimo protagonismo del sindaco uscente non ricandidabile che tuttavia non può essere un’autorizzazione ad una gestione di Riccione per interposta persona o per procura, non accettabile per qualunque persona libera e dotata di senno. Per smentire questo scenario desolante è necessario che chi rivendica continuità palesi nelle prossime ore i nomi del sindaco e del suo vice al fine di allontanare l’idea del ripiego in assenza del terzo mandato e verificarne la reale solidità visione e l’eventuale compatibilità con il nostro contributo in termini di persone e proposte. Se tali risposte al nostro banale quesito non perverranno dovremo necessariamente concludere che si intende procedere con imposizioni che non sono per noi un’opzione”.

La sede di Claudio Cecchetto

Intanto Claudio Cecchetto inaugura la sede elettorale in via Armando Diaz. Si affaccia sulla piazza Unità d’Italia ed è un bar aperto a tutti. “La nostra sede – dice Claudio Cecchetto -, è un bar. Qualcosa di nuovo perché la nostra coalizione è qualcosa di nuovo: un modo nuovo di fare politica. E’ un bar perché luogo di aggregazione e ascolto. Un luogo accessibile a tutti. E sarà anche un luogo letterario. Regaliamo libri perché i libri fanno bene e aiutano le persone a crescere: questo è il nostro obiettivo”.