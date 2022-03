La candidata Angelini incontra gli alleati. "Tra le priorità bisogna investire nella formazione alberghiera"

Si è aperta con la cena di presentazione agli iscritti del Pd la settimana di incontri di Daniela Angelini, candidata a sindaco per Riccione della Coalizione composta da Pd, M5S, Coraggiosa, 2030 Riccione, Uniamo Riccione e Riccione nel Cuore. Dopo il Pd, martedì (29 marzo) Daniela Angelini incontrerà Coraggiosa e mercoledì il Movimento 5 Stelle. La settimana si chiuderà poi con gli incontri dedicati alle tre liste civiche che fanno parte della coalizione. I giovani e il lavoro, temi cari a Daniela Angelini, sono stati al centro della presentazione avvenuta di domenica sera (27 marzo).

“Una località turistica deve puntare sulla qualità dei servizi offerti, che passa anche attraverso la scelta di collaboratori di impresa qualificati. Occorre investire nella formazione per avere personale qualificato e retribuito adeguatamente. Non è possibile che le imprese locali siano costrette a rivolgersi all'estero per la ricerca di personale – ha detto Daniela Angelini facendo riferimento alle difficoltà di reperimento del personale da parte delle attività turistiche – Abbiamo sul territorio eccellenze nella formazione del settore ricettivo e della ristorazione, penso all’Istituto Alberghiero Savioli e allo Ial, Scuola Alberghiera di Riccione, sulle quali credo sia fondamentale mettere in campo in sinergia con la Provincia e la Regione un forte investimento per il futuro".

E prosegue: "Riccione ha sempre vantato una formazione per il settore turistico di altissimo livello e vedere i nostri albergatori andare altrove per reperire il personale mi preoccupa. Le nostre strutture turistiche hanno permesso di formare generazioni di giovani. Dobbiamo continuare a mettere al centro della nostra offerta quello che sappiamo fare meglio: l’accoglienza, l’innovazione e la formazione. Siamo conosciuti in tutto il mondo proprio per il nostro modello turistico, grazie alla formazione del personale qualificato. Vanno rafforzate le sinergie tra scuola e lavoro. Nel rapporto di collaborazione impresa/lavoro deve trovare spazio la crescita per poter fidelizzare i lavoratori”.