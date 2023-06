Riccione, il centrosinistra ricorre a un pool di avvocati. "Oltre al Consiglio di Stato, indaghi la magistratura"

Dopo il terremoto che ha portato al commissariamento della Città di Riccione, la coalizione di centrosinistra è in queste ore impegnata nel definire le strategie da intraprendere. E’ stato un fine settimana riccionese a dir poco frenetico: tra incontri, summit e decisioni da adottare. I partiti e le liste che hanno sostenuto alle elezioni la sindaca Daniela Angelini continuano a ripetere di essere la vera parte lesa di questa vicenda: in queste ore partiti, assessori e consiglieri stanno definendo il pool di legali per agire su più fronti. La speranza di chi fin qui ha sostenuto la maggioranza è quella di poter ottenere la “sospensiva” dal Consiglio di Stato, che potrebbe attorno alla metà di luglio vedere il ritorno in municipio della sindaca Daniela Angelini. Ma in virtù anche di casi simili avvenuti nel passato, la consapevolezza di tutti è quella che sarà una strada da affrontare tutta in salita.

I timori che aleggiano nell’aria sono quelli di un commissariamento, per la Città di Riccione, che potrebbe non risolversi in tempi brevi. Se il Consiglio di Stato confermerà in toto la linea del Tar, sull’annullamento delle elezioni, l’incarico del commissario affidato all’ex prefetto Rita Stentella potrebbe proseguire anche fino al mese di maggio 2024, quando Riccione potrebbe andare a nuove elezioni allineandosi alle date per amministrative ed europee. Possibile, ma tutt’altro che scontata, l’eventualità di un’elezione in autunno o a febbraio.

Cosa accade ora

A tirare le fila è il segretario del Pd di Riccione Riziero Santi, già presidente della Provincia, e che nel suo passato da segretario comunale ben conosce i risvolti che potranno avvenire da adesso in avanti. “Domenica sera abbiamo tenuto un incontro con chi sostiene la maggioranza – spiega il segretario Dem Riziero Santi -, e si è deciso che procederemo su tre livelli: ricorso al Consiglio di Stato, esposto alla magistratura per capire eventuali responsabili di questa vicenda, infine come forze politiche partirà una campagna informativa, nei quartieri e con appositi banchetti, per spiegare e chiarire ai cittadini i risvolti di questa vicenda. Non nascondiamo di essere anche preoccupati per le conseguenze”.

Riziero Santi non si nasconde, il Pd e gli alleati proveranno ad affrontare fino in fondo a ribaltare la sentenza del Tar. “Ci affideremo a legali esperti in materia, a livello nazionale”, spiegano dal Pd. Ma il rischio commissariamento per un anno è dietro l’angolo. “E’ tra le eventualità – conferma Santi -, ma questo sarebbe un dramma nel dramma, perché per quanto il commissario si potrà impegnare, da sola e senza una giunta non sarà nelle condizioni di progettare lo sviluppo della città e Riccione non si può permettere, con le sfide che ci sono oggi da affrontare a partire dal Pnrr, un anno ingessato”.

Come agisce la coalizione

Il ricorso al Consiglio di Stato deve essere presentato entro il 4 luglio. Sicuramente ci sarà un ricorso che partirà dalla sindaca sospesa Daniela Angelini, ma è possibile che si proceda con un ulteriore ricorso di affiancamento da parte di assessori e consiglieri comunali. “Ci sono tutte le condizioni per attivare tutti i livelli di ricorso”, specifica Riziero Santi. L'ormai ex maggioranza vorrà andare fino in fondo alla questione, con un esposto alla magistratura: “Se ci sono stati degli errori durante gli scrutini diventa ora necessario fare luce, è necessario accertare se sono stati errori dovuti all’inesperienza o se c’è del dolo, questi aspetti non vengono chiariti nella sentenza del Tar e ci aspettiamo un’indagine da parte della magistratura. E’ necessario far luce e sapere nei dettagli cosa è accaduto quel 12 e 13 giugno”. La Prefettura, invece, dopo la nomina del commissario resta alla finestra, tra le ipotesi il Consiglio di Stato potrebbe chiedere un coinvolgimento per procedere con il riconteggio di tutte le schede.

Collaborazione con il commissario

Riziero Santi, nelle vesti di segretario del Partito Democratico di Riccione, assicura che ci sarà massima collaborazione a livello istituzionale a sostegno della commissaria Rita Stentella: “Per tutto quanto possibile cercheremo di collaborare e fornire tutto il supporto necessario al commissario – spiega Santi -, anche se siamo alla vigilia di un’estate difficile, c’è da ripartire dopo l’alluvione, non ci possiamo permettere di perdere eventi di richiamo turistico, poi penso al tema della sicurezza, agli sforzi che lo scorso anno l’assessore Capocasa aveva attuato in collaborazione con le forze dell’ordine per limitare i casi. Era stato solo su quel fronte un lavoro imponente”.

Le parole di Daniela Angelini

La sindaca, nella giornata di domenica, era tornata a esprimersi sul tema con una dichiarazione: “Voglio intervenire a seguito di quanto accaduto, a seguito del commissariamento che ha visto la città paralizzarsi in un momento dell’anno per noi molto particolare, all’inizio di una stagione che aveva le prospettive di essere ottima, ma che per vari motivi stenta a decollare. Questa botta non ci voleva, non lo merita la città, questo grazie a chi ha amministrato precedentemente la nostra città, che ha anche la sfacciataggine di attribuire a noi questa situazione. E’ evidente che siamo parte lesa e ricorreremo al Consiglio di Stato per ottenere giustizia. L’immobilismo che aveva paralizzato la nostra città, vedeva invece con il nostro programma di mandato un percorso di ristrutturazione e rigenerazione. Faremo ricorso e siamo fiduciosi di una sentenza diversa, in caso diverso saremo pronti a tornare al voto e al più presto”.