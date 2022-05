Riccione è in pieno clima elettorale. Ubaldi: "La Raffaelli pensi al suo assessorato fantasma"

Fabio Ubaldi, portavoce della lista 2030 Riccione, interviene a seguito delle critiche alla coalizione a sostegno di Daniela Angelini, candidata sindaco per Riccione, inviate alla stampa dall'assessore Elena Raffaelli. “Un attacco inaspettato ma comprensibile, figlio della difficoltà nel difendere due mandati deludenti ed esasperato dall’irresponsabile tentativo di riversare su altri le proprie responsabilità”.

“Cittadini e operatori hanno potuto valutare l’assenza sul territorio dell’onorevole Raffaelli ma non avrei immaginato che non si fosse nemmeno resa conto che faceva parte di chi ha amministrato negli ultimi 8 anni. Forse era troppo presa dalle vicende romane prima e dalla campagna elettorale riminese poi, per sapere che Daniela Angelini si insedierà a giugno, motivo per cui tutte le inadempienze dell’estate 2021 sono da imputare al suo assessorato fantasma che ha fatto vivere a Riccione l’estate più insicura di sempre” continua Ubaldi.

“Se questo non bastasse, il fatto peggiore è che a seguito di questa palese carenza organizzativa l’amministrazione attuale avrebbe dovuto pianificare una strategia condivisa con comitati d’area, operatori e cittadinanza già all’inizio dell’anno e invece non è stato fatto nulla. Ma siamo sicuri che a momenti uscirà il solito selfie con il lancio di strategie mirabolanti. Il fatto è - sottolinea Ubaldi - che la città ha vissuto e ricorda bene cosa è accaduto e chi governava".

“Abbiamo un programma diverso. Parla di un altro domani e non discrimineremo quello degli altri perché non fa parte della nostra cultura - chiude Ubaldi -. Ma oggi, dopo due mandati volti alla chiusura, è tempo di giudizi e il mio è un giudizio politico e non personale. Siamo sempre più al fianco di Daniela perché fa della pragmaticità, del dialogo e del rispetto una missione di vita”.