Riccione col Cuore plaude alle scelte della sindaca: "Appoggiamo in toto la formazione della giunta"

A solo pochi giorni dal voto amministrativo il sindaco ha presentato la nuova giunta comunale di Riccione. "Si tratta di un importante cambio di passo, frutto delle scelte dirette del sindaco e non di lunghe trattative fra i partiti. Ai futuri assessori il nostro migliore augurio di buon lavoro. Siamo pienamente soddisfatti delle scelte che Daniela Angelini ha fatto nel costruire la sua Giunta".

"Si tratta di scelte - spiega una nota del Coordinamento della Lista Civica Riccione col cuore – che riconoscono la specificità delle competenze e il valore delle nostre richieste e siamo certi che questo potrà portare a una svolta per la governance della città. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nostro neoassessore Gianluca Garulli. Siamo certi che con un dialogo e una stretta collaborazione tra gli operatori della sanità e le istituzioni locali, Garulli potrà rilanciare, migliorandolo, il benessere condiviso a Riccione e dare un forte slancio all’innovazione e alla digitalizzazione dei servizi".

"Noi non siamo gente che si impunta sulle poltrone - precisa la nota - abbiamo appoggiato Daniela Angelini perché abbiamo ritenuto che fosse la scelta unitaria più forte e credibile per l’intera coalizione, presumiamo che farà molto bene nei prossimi anni. Il contributo di Riccione col cuore, come terza forza della coalizione, avrebbe potuto essere superiore, abbiamo ulteriori capacità e specifiche competenze da mettere a disposizione della città, ma alla fine a noi basta fare bene il nostro lavoro a conferma del pieno appoggio e di leale trasparenza nei rapporti con il sindaco eletto".

"La nostra volontà è quella di governare. I cittadini ci hanno consegnato un mandato chiaro e si aspettano da tutti noi risposte concrete ed immediate. È ormai chiara la distinzione fra chi è rimasto arroccato su atteggiamenti sterili e provocatori e chi invece è disposto a fare passi in avanti in maniera costruttiva e responsabile, con l’unico intento di lavorare per il bene della città intorno a linee programmatiche chiare e condivise. C’è molto da lavorare per il bene della città – conclude la nota della Lista Civica Riccione col Cuore – dobbiamo risolvere le esigenze immediate e future dei cittadini".