Riccione, si è dimesso il capogruppo di Forza Italia. "Mi dedicherò a nipoti e famiglia"

Pier Giorgio Ricci, eletto alle scorse elezioni del 2017, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere e capogruppo di Forza Italia. La comunicazione è avvenuta nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì (17 febbraio). Nelle motivazioni della sua scelta, Ricci arrivato alla soglia dei 79 anni il prossimo maggio, dopo aver ricordato le sue passate esperienze, di cui tre tra le fila della minoranza e la quarta con la seconda amministrazione Tosi, ha rivolto gli auguri di buona campagna elettorale a forze più giovani con l’obiettivo di portare a compimento quanto già programmato dall’amministrazione.

Ricci, che ha detto di volersi dedicare a tempo pieno a famiglia e nipoti, ha rivolto un caloroso saluto al sindaco, alla giunta, ai consiglieri di maggioranza e minoranza, ai dirigenti e ai dipendenti comunali. Con un applauso finale nella seduta on line del Consiglio sono giunti gli auguri e i saluti affettuosi da tutti gli esponenti delle forze politiche. Il sindaco, la giunta e il consiglio comunale hanno ringraziato il consigliere per il lavoro svolto ed il contributo dato alla vita amministrativa del Comune.

In particolare Il sindaco Renata Tosi ha sottolineato l’immediata e grande disponibilità di Ricci nel voler entrare a far parte della nuova maggioranza di governo nel 2017 promettendo di ricorrere al suo contributo e spirito di generosità anche in futuro. Parole di ringraziamento sono giunte anche dal presidente del Consiglio comunale, Gabriele Galassi che ha posto l’accento su attenzione e interesse mai scontati dimostrati da Ricci nel ruolo ricoperto e di grande rispetto per il civico consesso. Non è stata presentata formale lettera di comunicazione di dimissioni, quindi non si è proceduto alla surroga che dovrà avvenire nella prossima seduta del Consiglio comunale con la nomina di Daniele Martini, primo tra i non eletti di Forza Italia alle ultime elezioni amministrative.