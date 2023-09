Riccione, gli ex assessori: "La città deve tornare a essere la Perla Verde dell'Adriatico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Grazie alla pianificazione svolta in questo anno, grazie al lavoro sinergico con la Regione Emilia-Romagna, per Riccione si aprono delle possibilità importanti per realizzare delle opere pubbliche strategiche in tempi brevissimi. Per noi restano prioritarie alcune aree di intervento su cui auspichiamo che anche in questo momento di commissariamento alcune importanti progettualità che avevamo impostato possano proseguire il loro iter vista anche l’opportunità dei bandi di finanziamento regionale. Stiamo parlando della prosecuzione del progetto del porto canale. Stiamo parlando del lungomare sud e della ciclovia adriatica. Stiamo parlando di un percorso ciclabile che collega la zona a mare, passando per viale Bologna, agli impianti Sportivi.

La Regione Emilia-Romagna ha infatti emesso un bando molto importante “Bando per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane” che mette a disposizione un contributo pari a 1.500.000 euro cofinanziato all’80% con scadenza entro il 30 novembre 2023. La Regione ha inoltre emesso un altro bando con i medesimi importi per la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale con scadenza entro il 15 settembre 2023. A breve ne emetterà un altro sempre relativo alla mobilità ciclabile.

Grazie al lavoro svolto dagli uffici tecnici ed alla pianificazione svolta in un solo anno di lavoro Riccione avrà la possibilità di sfruttare questi contributi e di dare inizio ad una svolta importante sulla rigenerazione e riqualificazione urbana. Riccione deve tornare ad essere la Perla Verde dell’Adriatico, un modello di città sostenibile dove la qualità ambientale sia il perno su cui implementare sia le politiche urbanistiche di rigenerazione urbana sia l’offerta turistico/ricettiva e sportiva. Noi ci crediamo fermamente e sappiamo che Riccione saprà cogliere questa importante sfida.

Christian Andruccioli, ex assessore all’urbanistica e all’ambiente, e Simone Imola, ex assessore ai lavori pubblici e sport