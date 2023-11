Riccione in Azione: "Il regalo di Natale della giunta Angelini: l’addizionale Irpef"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Riccione in Azione lo scorso luglio aveva espresso timori e preoccupazioni sulla tenuta del bilancio comunale. Ebbene le nostre preoccupazioni sono diventate realtà. In particolare si sottolineava la difficile situazione dei mutui con la sottostima del rialzo dei tassi di interesse e dubbi sulle entrate tributarie. Oggi le nostre preoccupazioni risultano purtroppo fondate. Mercoledì in Consiglio Comunale verrà portata una variazione di bilancio che cercherà di chiudere il buco che si è creato a causa della mancata valutazione preventiva sull’aumento dei tassi di interesse sui mutui. Oltre 1 milione di euro verrà destinato a questa posta. Inoltre verranno recepiti minori introiti per l’imposta di soggiorno, segnale negativo che arriva dopo i risultati turistici col segno meno relativi ai primi 9 mesi del 2023 e dopo l’aumento delle tariffe dell’imposta di soggiorno che evidentemente neppure è servito a fare cassa.

A proposito di tasse, siamo già proiettati sul 2024 e sulla nuova tassa che graverà sui Riccionesi: il ripristino dell’Addizionale Irpef. Con questa tassa che graverà su tutti, esclusi coloro che hanno reddito inferiore a 15mila euro, la Giunta Angelini cercherà di reperire circa 2,6 milioni di euro. Notiamo con sconcerto che i contribuenti Riccionesi con redditi medio bassi da 15mila a 28mila euro pagheranno di più rispetto ai cittadini di altre città limitrofe, come ad esempio Rimini. Inoltre, ancora per risolvere i problemi del bilancio, si mettono le mani nelle tasche dei riccionesi introducendo nuovamente una tassa che era stata azzerata, invece di agire maggiormente sul controllo dei costi e sul recupero evasione fiscale: una procedura che contestiamo fortemente perché si sceglie la soluzione più ingiusta e più impattante per i cittadini. Oltre all’addizionale Irpef la Giunta Angelini ipotizza minori incassi per l’imposta di soggiorno rispetto al previsionale 2023, più debiti ed anticipazioni di tesoreria per 16 milioni di euro che avranno effetti negativi dal punto di vista dei costi e denotano una certa difficoltà di liquidità.

Nelle prossime settimane ci soffermeremo ulteriormente sul bilancio 2024 cercando di capire quale sia la reale situazione dei conti pubblici e di sapere se serviranno nuovi aumenti di tasse per chiudere il bilancio 2024, ma i numeri parlano chiaro: la giunta Angelini come regalo di Natale ha deciso ancora una volta di mettere le mani nelle tasche dei cittadini.

Riccione in Azione