Riccione si prepara al nuovo Pug. Azione: "Vogliamo contribuire alla redazione, la giunta ci coinvolga"

Non tutti sono a conoscenza del fatto che entro il 31 dicembre del 2023, tutti i Comuni dell’Emilia Romagna devono approvare il Pug. Ma cos’è il Pug? E’ il Piano Urbanistico Generale, cioè il piano regolatore, che orienterà la crescita economica, turistica, commerciale, artigianale, sportiva e residenziale della città.

"La normativa prevede un coinvolgimento - obbligatorio quanto opportuno - delle categorie economiche, delle associazioni e dei cittadini per contribuire alla sua redazione, dato che si tratta di un documento che influirà sul futuro di ciascun cittadino", scrive Riccione in Azione.

"Per questo chiediamo alla giunta Angelini di farci conoscere i percorsi partecipativi che ha intenzione di attuare, per consentire anche a noi del gruppo Azione di contribuire con nostre idee e progetti alla discussione del “nuovo piano regolatore". Se la precedente amministrazione rifuggiva al confronto, e tutto doveva essere gestito nelle segrete stanze del Municipio, oggi ci attendiamo che l’assessore all’urbanistica ci informi quanto prima di come intende agire per coinvolgere al massimo tutti gli attori della città".

"I tempi sono ormai ristrettissimi - conclude Riccione in Azione -. Noi vorremmo, come forza politica, capire cosa è già stato elaborato, e offriamo la nostra collaborazione per contribuire a elaborare un Pug che ci faccia crescere come comunità, nel rispetto della sostenibilità ambientale economica e sociale, senza dimenticare che Riccione è stata sempre all’avanguardia, e che per mantenere questo standard, serve volare alto".