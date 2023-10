Riccione, l'ora della verità. Angelini: "Credo nella giustizia". Raffaelli: "Il Tar ha già accertato irregolarità"

Ancora poche ore. Poi Riccione conoscerà il suo destino. Tre possibili strade e nessun compromesso: o Daniela Angelini e la sua giunta di centrosinistra ritorneranno dal prossimo mercoledì in municipio oppure sarà necessario attendere la data per nuove elezioni. C’è un terzo scenario: chiamata alle urne per i soli elettori di quelle sezioni dove sono state riscontrate irregolarità.

Nell’ipotesi di un ritorno completo ai seggi, le elezioni potrebbero tenersi in linea con gli altri comuni nelle amministrative in agenda a cavallo tra fine maggio e inizio giugno. Si entra nella settimana della verità: nella giornata di martedì (10 ottobre) verrà discusso a Roma, al Consiglio di Stato, il ricorso presentato da Daniela Angelini e dai gruppi della coalizione che l’hanno sostenuta in maggioranza a seguito della decisione del Tar di Bologna di annullare le elezioni dello scorso anno.

Daniela Angelini, sindaca al momento sospesa, sta valutando proprio in queste ore se scendere a Roma per seguire in prima persona il dibattito in aula. “Sto proprio valutando, è possibile che sarò presente in prima persona insieme agli avvocati”. Quali sono gli ultimi aggiornamenti in vista del dibattito? Daniela Angelini spiega a RiminiToday il punto della situazione: “Nei tempi utili lo studio legale ha presentato le memorie difensive, ha completato l’iter per andare al dibattimento. Aspettiamo l’orario dell’udienza, che dovrebbe sapersi lunedì, siamo attesa. Nessuno si sbilancia a partire dagli avvocati. Conto sul buon lavoro, circostanziato, preciso, ma saranno i giudici a decidere”. Daniela Angelini spera in un ritorno in municipio già da mercoledì? “La speranza non è mai venuta meno - spiega -, voglio avere fiducia nella giustizia, ho rispettato ma non ho condiviso la prima sentenza. Le schede e i voti sono li, c’è stata l’espressione di un elettorato ben precisa. Al di là degli errori formali di verbalizzazione nelle schede”. Come ha vissuto l’estate Daniela Angelini, lontana dal Comune? “E’ stato difficile - svela -, il commissario sta svolgendo il suo lavoro in maniera impeccabile, ma c’è bisogno della politica per assumere le decisioni. C’è bisogno di una guida politica, con scelte strategiche che non ci sono da 4 mesi a questa parte. Ritardi importanti ed è preoccupante. Ho vissuto con serenità la situazione, ho continuato a incontrare cittadini e operatori, per spiegare cosa era accaduto”.

Anche all’interno del centrodestra c’è attesa per conoscere la decisione del Consiglio di Stato, come spiega a RiminiToday Elena Raffaelli, ex parlamentare, già assessora con la sindaca Renata Tosi e segretaria provinciale della Lega. “Siamo in attesa della sentenza definitiva, che indicherà un percorso chiave per la città. Capiremo se si andrà a nuove elezioni, a elezioni nelle sole sezioni dove si sono riscontrate irregolarità, oppure se si tornerà alla pre sentenza del Tar”. Quali sensazioni a poche ore dall’udienza? “Impossibile qualsiasi previsione – ribatte Raffaelli - c’è un giudice che si esprimerà, la giustizia farà il suo corso. Un tribunale ha già accertato delle irregolarità. Sappiamo che qualcosa di irregolare c’è stato, adesso attendiamo di capire se il Consiglio di Stato vorrà confermare la sentenza”. E come Elena Raffaelli sta vivendo il periodo di commissariamento? “Non avere una guida politica rappresenta una sofferenza – sottolinea la segretaria della Lega -, io ne ero e ne solo assolutamente consapevole, c’è però un diritto inviolabile che è quello del rispetto della volontà dell’elettore. Se non è stata rispettata la volontà degli elettori non si poteva fare finta di niente”.