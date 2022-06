La Perla Verde torna a essere governata dal centrosinistra. Angelini: "Priorità immediata alla sicurezza"

A Riccione sono partiti i festaggiamenti per Daniela Angelini che si è candidata a sindaco per la coalizione composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Coraggiosa, 2030, Riccione col Cuore, Uniamo Riccione. Dai dati che arrivano dai seggi, Angelini ha ottenuto il 50,7% dei voti, diventando prima cittadina al primo turno dopo una campagna elettorale che l'ha vista sfidare l'assessore Stefano Caldari, candidato per il centrodestra. La festa è dunque già scattata in città e la stessa Angelini ha rilasciato una prima dichiarazione a caldo fuori dalla sede elettorale ai giornalisti "Desidero ringraziare la mia famiglia, un pensiero va in ricordo di mio papà. Metteremo assieme una squadra competente, con persone preparate al posto giusto. I primi interventi dovranno essere sulla sicurezza". Lo sfidante Stefano Caldari nel frattempo conferma il risultato e si complimenta con l'avversaria politica.