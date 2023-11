Riccione, Pd vuole cambio di passo: "Ok all'assessorato al Turismo e alla redistribuzione delle deleghe"

Valorizzare l'apporto e il contributo di tutti. È il metodo di lavoro che si dà il Partito democratico a Riccione, in provincia di Rimini, dopo che il Consiglio di Stato ha rimesso alla guida della città la sindaco Daniela Angelini.

Come sottolinea il segretario Riziero Santi durante la Direzione comunale dem, "il fermo dei cinque mesi ha ristretto notevolmente i tempi a disposizione e ora bisogna affrettare il passo". Nei mesi di sospensione, prosegue, le relazioni fra le forze di coalizione "si sono intensificate e diversi nodi sono stati affrontati e chiariti". Ora si deve "proseguire nel dialogo costante", anche con tutte le forze disposte a collaborare al buon governo della città". Così da "lavorare a un Piano Strategico" con priorità su benessere sociale, decoro, manutenzione della viabilità, investimenti su viale Ceccarini, Porto, quartieri, edilizia scolastica, sicurezza e legalità.

Nello specifico del bilancio su cui lavora la giunta, c'è stata "un'attenta lettura" di quello tecnico commissariale e una sua "taratura sugli obiettivi politici". Mentre la sostituzione dell'assessore alla Sanità Gianluca Garulli, prosegue Santi, sarà l'occasione per "un'ottimizzazione della distribuzione delle deleghe e per rinforzare l'assessorato al Turismo, sgravando la sindaco della delega diretta, pur in un quadro di mantenimento degli equilibri politici di coalizione, di valorizzazione del contributo di esperienze e competenze messe in campo dal Pd e di pieno rispetto delle prerogative di autonomia". Necessario anche, chiosa, "un intervento di riorganizzazione complessiva della macchina comunale". Il Pd, conclude "lavora per rafforzare l'unità e la collaborazione concentrandosi sulle cose da fare". (fonte: agenzia Dire)