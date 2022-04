Il progetto elettorale del Pd: "Mettiamo a disposizione un nuovo moderno lungomare nella zona sud"

Entra nel vivo la campagna elettorale a Riccione. E c'è chi propone una sorta di Parco del mare a Riccione, nella zona sud. Il lavoro programmatico svolto dal Partito Democratico di Riccione nelle scorse settimane, è stato messo a disposizione della coalizione di centrosinistra e della candidata a sindaco Daniela Angelini per l’elaborazione del programma elettorale definitivo al quale si sta lavorando in questi giorni.

Tra i contributi del Pd vi sono alcune idee progettuali che si richiamano al grande tema della rigenerazione e riqualificazione urbana, soprattutto nella direzione di una città sempre più votata all’ambiente e alla salvaguardia di spazi dedicati ai cicli e ai pedoni. Tra questi compare la riqualificazione del lungomare nell’area Sud di Riccione che punta all’alleggerimento del traffico veicolare. Da qui deriva l’opportunità di ridisegnare la vocazione di questa parte di città. Il nuovo lungomare vuole essere nell'idea elettorale del Pd un’ampia passeggiata ciclopedonale che si snoda tra il verde e l’acqua, ricca di spunti interessanti, in grado di offrire una nuova vita 365 giorni l’anno.

"L’intervento mira a ricucire significativamente l’area sia con la zona centrale di Riccione che con l’area confinante del comune di Misano - spiega il Partito democratico di Riccione -, permettendole di entrare a sistema con entrambe e togliendola dalla visone di zona di passaggio in cui fino ad oggi è stata troppo spesso relegata.

Il residente potrà trovare nuove spinte per salutari passeggiate, percorsi in bicicletta o sessioni di jogging e il turista nei mesi estivi si troverà accolto in un salotto di qualità".

Il lungomare così configurato potrà ospitare eventi culturali, mercatini, aree ludiche, sportive e punti di ritrovo. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione aree che siano "Cibo per la mente" capaci di stimolare le attività di cittadini e visitatori, del pubblico e del privato. Il sistema viene dunque organizzato per essere vissuto in maniera dinamica, attraversato, percorso, goduto, diventando un polo di attrazione sociale.

L’intero percorso, arricchito da elementi d’arredo interessanti e stimolanti quali aree a verde, giochi d’acqua, sculture, sarà di aiuto alla crescita e alla riorganizzazione di tutte le attività presenti. Si porterà così nuova linfa vitale ed interesse in questa parte di territorio dove attività ricettive e di ristorazione o società sportive come quella velistica lavorano già con impegno, potendo contare su un sistema con una forte identità. Verrà mantenuta una viabilità a velocità ridotta, a senso unico di marcia, che garantisca comunque un’adeguata accessibilità. Ad intervalli regolari sono previsti, lungo il percorso, punti di sosta breve e di fermata per carico scarico merci in modo da limitare i disagi per le attività ed evitare che vengano invase le aree dedicate alla viabilità ciclopedonale.

Così il segretario del Partito Democratico di Riccione Alberto Arcangeli: "Il progetto relativo al nuovo lungomare nella zona sud di Riccione fa parte del nuovo disegno di città che vogliamo realizzare nella prossima legislatura. Dopo quello sul bikepark abbiamo fornito questo ulteriore contributo programmatico alla coalizione di centrosinistra e alla candidata a sindaco Daniela Angelini". E prosegue: "Grazie alla nuova legge urbanistica della regione Emilia-Romagna sono potuti partire importanti interventi di rigenerazione urbana in accordo con i privati, come quello della riqualificazione dei campeggi situati proprio in zona. Con questo ulteriore progetto relativo al lungomare di quel tratto di litoranea, pensiamo che la rigenerazione dell’intera area possa diventare davvero di qualità. Un progetto che riqualifica la città e l’economia riccionese, che va anche ad aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti che oggi, a causa di una ciclabile definita unicamente con segnaletica orizzontale, si sovrappongono in un uso promiscuo di quel tratto di sede stradale che va certamente rivisto fino al confine con Misano Adriatico".