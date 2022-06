In quattro per una poltrona, Riccione alle urne per decidere chi sarà il nuovo sindaco

Sono quattro i comuni nella Provincia di Rimini chiamati alle urne non solo per il referendum, ma anche per eleggere sindaco e consiglio comunale. Unico comune sopra ai 15 mila abitanti e che quindi può andare al ballottaggio nel caso in cui nessun candidato raggiunga subito il 50% +1 dei voti è Riccione. Insieme ai cittadini della Perla Verde votano per le amministrative anche i cittadini aventi diritto di Coriano, Morciano di Romagna e Sant’Agata Feltria. Si vota nella sola giornata di domenica (12 giugno) con i seggi aperti dalle 7 alle 23. Se per il referendum lo scrutinio delle schede sarà immediato, per le elezioni amministrative lo spoglio inizierà a partire dalle 14 di lunedì 13 giugno.

Quattro candidati a Riccione

La carica dei 360 per un posto nel consiglio comunale di Riccione. Tanti sono coloro in lista per le elezioni amministrative. In corsa per la carica di sindaco c’è un poker di candidati, sostenuti da 16 liste totali. E nel dettaglio. Per il centrodestra Stefano Caldari si presenta con un totale di sei liste in suo supporto. Oltre a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono in corsa la lista Caldari Sindaco, la lista Civica Renata Tosi e Renata Tosi – Noi Riccionesi. Per il centrosinistra la candidata Daniela Angelini risponde con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Riccione Coraggiosa, Riccione col Cuore, Uniamo Riccione e 2030 lista civica per Daniela.

Claudio Cecchetto scende in campo con tre liste in suo supporto. Fratelli di Riccione, lista Civica Cecchetto e Riccione Civica. La quarta candidata è Stefania Sinicropi in rappresentanza del Movimento 3V.

RiminiToday ha realizzato negli scorsi giorni una serie di interviste esclusive ai quattro candidati sindaco di Riccione.

Gli altri comuni al voto

Coriano, diventata di recente Città, presenta tre candidati alla carica di sindaco e altrettante liste. In corsa ci sono Cristian Paolucci (Coriano Futura), Gianluca Ugolini (Progetto Comune), Oreste Godi (Coriano Sinistra Unita). A Morciano di Romagna la sfida è tra due candidati: Giorgio Ciotti (Morciano Civica) e lo sfidante Mario Garattoni (Pro Murcen). Infine un solo candidato a Sant’Agata Feltria, in corsa Goffredo Polidori (Insieme per Sant’Agata Feltria).