Riccione, Raffaelli incontra il Questore: "Grande competenza"

“Un sentito plauso alla grande competenza espressa dal nuovo questore di Rimini Rosanna Lavezzaro che, oltre ad aver già dato prova di possedere un quadro preciso dei punti sensibili delle nostre località rivierasche, ha pianificato le prime operazioni di presidio dei luoghi del divertimento con un significativo effetto di deterrenza”.

Così in una nota Elena Raffaelli, assessore alle Attività produttive e alla sicurezza del Comune di Riccione e parlamentare della Lega, a margine di un incontro con la dottoressa Lavezzaro.

“Un incontro proficuo, durante il quale mi sono complimentata con il nuovo questore per l’approccio positivo e concreto con la nostra realtà territoriale. Al questore ho dato la nostra massima disponibilità a proseguire nella collaborazione sul piano della sicurezza urbana attraverso l’indispensabile apporto della Polizia locale per quanto di competenza. Sentirsi sicuri è una priorità per tutti e in qualunque luogo. A maggior ragione crediamo che la sicurezza sia essenziale in località di grande afflusso turistico, in questo senso abbiamo sempre operato a livello locale, sollecitando il ministero dell’Interno a pianificare per tempo e in numeri congrui rinforzi per il presidio del territorio nei mesi estivi”.