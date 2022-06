Il day after di Daniela Angelini: "Basta clima di rancore, ripartiamo da ascolto, dialogo e confronto"

Prime ore da neo sindaca di Riccione per Daniela Angelini. Lo aveva sperato, ma non era scontato. Di vincere al primo turno, senza dover ricorrere al ballottaggio. Proprio in esclusiva a RiminiToday Daniela Angelini aveva negli scorsi giorni raccontato “di sentire grande fiducia da parte della città”. Non si sbagliava. Anche se per poco ha varcato la soglia del 50%. "Prima ancora di ringraziare le elettrici e gli elettori che mi hanno votata e la coalizione che mi ha scelto e sostenuta, vorrei dare una rassicurazione a chi non mi ha votata: il futuro di Riccione riparte da ascolto, dialogo, confronto”, sono le parole del giorno dopo.

“Quanto di buono fatto in questi anni verrà portato avanti, ma sarà più inclusivo, più condiviso e più giusto. Riccione è di tutti – sono le dichiarazioni del giorno dopo -. Voglio ringraziare Stefania Sinicropi, Stefano Caldari e Claudio Cecchetto, per aver corso questa bella sfida democratica con me. E, davvero, un grazie particolare a chi mi ha votata per avermi regalato una nuova, meravigliosa avventura. Grazie alle sei liste della coalizione per avermi sostenuta - 2030 Riccione, Uniamo Riccione, Lista Civica Riccione Col Cuore, M5S Riccione 2050, Pd Riccione e Riccione Coraggiosa -, perché senza anche solo una di loro non avremmo vinto".

ELEZIONI - La Perla Verde torna a essere governata dal centrosinistra

“Un primo verdetto evidente: nonostante gli 8 anni di governo, le risorse investite, i colpi bassi, un clima a dir poco avvilente per prevaricazione e perfino violenza, questa amministrazione è stata bocciata dai riccionesi. Ora sarà minoranza, ed è stato sancito al primo turno. Evidentemente c’è voglia di lasciarsi alle spalle una troppo lunga stagione di rancore, per tornare al dialogo, alla partecipazione, a una comunità che affronta i problemi assieme”, aggiunge Angelini.

“In questi anni, e durante tutta la campagna elettorale, è emerso chiaro il messaggio della nostra comunità: basta divisioni, investiamo nel valore della comunità e della partecipazione, che sono gli elementi principali che hanno fatto grande Riccione nel corso della sua storia – conclude Angelini -. La sicurezza, il lavoro e l’impresa, la salute, l’ambiente, la scuola, la mobilità sono i campi dell’amministrazione e della vita che saranno in cima a ogni pensiero. La sicurezza, intesa come tutela degli spazi e dei luoghi della città, attraverso una presenza capillare di forze dell’ordine e presidi, il lavoro e l’impresa, da sostenere e agevolare presentando una macchina comunale, capace con la sua riorganizzazione e le nuove tecnologie di dare risposte veloci e certe; l’ambiente con l’azzeramento del consumo di suolo e la sostenibilità come metodo di lavoro che attraversa ogni settore dell’amministrazione; la sanità che sarà di prossimità, con i servizi diffusi su tutto il territorio; la scuola, facendo dei nuovi plessi dei luoghi aperti, punti di attrazione di una socialità e di relazioni diffuse in tutto il territorio, la mobilità, incrementando le ciclabili e il trasporto pubblico e completando con parcheggi nella zona mare”.