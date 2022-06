Nella Perla Verde 16 liste in corsa. Ecco tutti i nomi degli aspiranti consiglieri

Quattro candidati sindaco, 16 liste totali, la carica dei 360 candidati per entrare in consiglio comunale. Sono questi i numeri alla vigilia delle elezioni amministrative, che vedrà il rinnovo di sindaco, giunta e consiglio dopo i dieci anni e il doppio mandato di Renata Tosi. Si vota in un unico giorno, domenica 12 giugno. Ecco da chi sono supportati i quattro candidati sindaco: Stefania Sinicropi (Movimento 3V), Claudio Cecchetto (Fratelli di Riccione, Lista Civica Cecchetto, Riccione Civica), Daniela Angelini (Riccione Coraggiosa, Riccione Col Cuore, Movimento 5 Stelle, Uniamo Riccione, 2030 lista Civica per Daniela, Partito Democratico), Stefano Caldari (Lega, Forza Italia, Lista Caldari Sindaco, Fratelli d’Italia, Lista Civica Renata Tosi, Noi Riccionesi).

I candidati

Lista 3V per Stefania Sinicropi: Raffaella Pini, Giuseppe Chirico, Luciana Briganti, Jacopo Ragni, Francesca Romana Scarinci, Fabrizio Paolizzi, Eva D’Introno, Andrea Benetti, Daniela Ruggeri, Luigi Corroppoli, Raffaella Albertazzi, Piero Melloni, Antonella Marfisi, Glauco Selva, Eva Cela, Luciano Caminati, Claudio Galletti, Gloria Giovannini, Luigi Berthod, Isabella Marcaccini.

Per la coalizione a supporto di Claudio Cecchetto

Riccione Civica: Alessandro Bartorelli (capolista), Maurizio Pruccoli, Marisa Grossi, Cinzia Ricci, Salvatore Rossi, Noemi Gozzi, Elia Campagna, Luciano Urbinati, Giacomo Ravagli, Luciana Casarini, Remigio Cattarinetti, Iolanda Bianchi, Annamaria Conti, Diello Matteini, Francesco Giuseppe Rizzi, Patrizia Maria Schrievers, Catia Leardini, Yannick Anzalone, Alfredo Maschi, Sandra Natasha di Leo, Roberto Manfroni, Michele Plantamura, Andrea Baffoni, Davide Donati.

Lista Cecchetto: Massimo Montanari, Susanna Argenterio Savelli detta Susanna, Laura Bontà, Norman Cescut, Giorgia Ciminelli, Alessandra Colombo, Stefano Colombo, Giada Continanza, Alex Crescentini, Patrizia Fabbri, Luca Federici, Matteo Gabbianelli, Sabrina Ganzer, Giuseppe La Monica, Elivira Mele, Cristian Odoardi, Manuel Ricci, Davide Ruberto, Giuseppe Tadini, Allegra Magno, Francesca Abbati, Giulia Sarno, Cosimo Iaia.

Fratelli di Riccione: Oscar Fabbri, Lino Masucci, Deanna Brazzini, Pier Paolo Pezzei, Gianluca Mazzotti, Paolo Bizzocchi, Maria Grazia Migani, Beatrice Seganti, Vanessa Cadeddu, Antonio Sesto Nocera, Francesca Baculo, Rosa Pia Fabiano, Assunta del Vecchio, Vito Ranieri, Maria Croce Danieli, Marco Ceccolini, Loris Bianchi, Sergio Efrem Biazzi, Roberto Giannini, Liljano Metanizzare, Giulia Pigozzi, Roberto Grilli, Matteo Mulazzani, Marco Cavallari.

Per la coalizione a supporto di Daniela Angelini

Riccione col Cuore: Garulli Gianluca, Torsani Federica, Antonelli Cesare, Binotti Alessandra, Bossoli Simone, Cirillo Mattia, Ciuffoli Deborah, Coscia Stelvio, Cucchiorini Simona, Dettori Paolo, Di Bella Francesco, Fabbri Carlotta, Mattioni Giovanni, Mazzeo Francesca, Nguacaj Aleksandra, Padovani Francesco, Pari Giulia, Pari Michele, Pompili Cristiano, Serafini Luca, Sforza Massimiliano, Tenti Giulia, Tomassoli Michela, Tonti Paolo.

Partito Democratico: Andruccioli Christian, Angelini Chiara, Asli Ali Haji Mohamed, Belpassi Roberto, Bernardi Alessia, Biagini Chiara, Cargnelli Sara, Cupparoni Filippo, Del Piccolo Emanuela, Fabbri Gloria, Franchini Fabio, Galavotti Giorgio, Gobbi Simone, Imola Simone, Lo Magro Giuseppe, Premi Lorenzo, Ripa Letizia, Sabetta Ester, Silvestri Mauro, Solfrini Silvia, Tonini Dario, Torcolacci Enea, Vannucci Gianluca, Varo Lilly Ilia.

Uniamo Riccione: Valentina Villa, Fabio Dellarosa, Filippo Barnabè, Francesca Ciaccasassi, Giuseppe Onorato, Roberta Pontrandolfo detta Roby, Paolo Mazzuca, Rafael Antonio Nunez Genao detto Dj Rafael Nunez, Rosaria Marrone detta Rosy Arena, Francesco Stella, Nicoletta Martinini, Davide Corbelli, Luca Beltrambini, Milena Marchetti, Emanuela Cenni, Alessandro Angelone, Natascia Piccari, Franco Vanni detto Frank, Matteo Montanari.

Movimento 5 Stelle: Eleonora Ruggeri, Daniele Tomassini, Nazzarena Benelli detta Nena, Chiara Pagnoni, Iuri Montanari, Valentina Magnanti, Giulia Villa, Andrea Levi, Sofia Guagneli, Luigino Cargnelli detto Gigi, Edita Bacaj, Alberto Nicolini, Michelina D’Innocenzio, Urbinati Marco, Cristina Bologna, Sirio Mignucci, Marco Lonzi.

2030 Riccione: Rosetta Pari; Lazzaro Righetti; Sandra Villa; Marco de Pascale; Monica Angelini; Amedeo Ubaldi; Cinzia Garoia; Gabriele Guidotti; Alessandra Dellarosa; Roberto Masini; Elisabetta Silvagni; Renzo Serafini; Giorgia Berlini; Aurelio Riberto detto Roger; Monica Albori detta Rossorame; Giancarlo Barletta; Giovanni Grassi; Andrea Canini; Fabio Torsani; Andrea Arcangeli; Roberto Agliuzza; Giovanni Massimo; Massimiliano Ummarino; Delucca Andrea.

Riccione Coraggiosa: Valentina Barbanti; Graziano Bardeggia; Daniele Barzotti; Rosita Bertuccioli; Giada Buldrini; Matteo Canini; Luca Fattori; Carmelina Angela Fierro; Jessica Gattoni; Veronica Piras; Luca Pronti; Francesca Sapucci; Franco Scaranello; Paolo Scarponi; Fabia Tordi; Matteo Zerbinati; Adele Marina Zoffoli.

Per la coalizione a supporto di Stefano Caldari

Lega Salvini premier: Elena Raffaelli, Andrea Bedina, Lucio Franco Ambrosi, Arianna Anemoni, Simone Baschetti, Leonardo Broccoli, Luca Campisi, Iride Casali, Fabrizio D’Ambra, Girolamo Diodicibus, Emanuela Donati, Roberto Gennari, Filippo Giorgi, Felice Iacobelli, Matteo Alessandroni Maravalle, Corinna Marrocchini, Giulio Mattioli, Leonardina Minelli, Silvano Pasquini, Patrizia Pezzarossa, Maria Althea Romito, Domenico Sorrenti, Giuseppe Uguccioni, Massimo Stefano Vitali.

Forza Italia: Andrea Dionigi Palazzi, Daniele Martini, Greta Testa, Ivano Batani, Roberto Berardi; Gianfranco Cellarosi; Maria Pia dell’Orefice; Mario Erbetta; Jimmy Giovannelli; Laura Lombardi; Alessandro Paolo Lualdi; Deborah Manni; Aurelio Marisi; Daniele Mazzoli; Giulio Mignani; Augusto Pari; Gustavo Alejandro Pasos; Giuseppina Ernestina Pedrini; Giuseppe Ragusa; Laura Rambelli; Giuseppe Riccio; Cinzia Salvatori; Cinzia Sanseverino; Alfonso Scala.

Fratelli d’Italia: Stefano Paolini, Silvia Angelini, Fabio Angioni, Rosa Maria Arcangeli, Barbara Bartolucci, Alessandra Bramato, Daniele Capelli detto Stefano, Daniele Capello Riguzzi, Gianfederico Cirielli, Beatriz Colombo, Alessandro Corazza, Alfredo Corazza, Alessandro Formilli, Morena Galimi, Claudia Gambuti, Maria Grazia Gravina, Monia Guagnelli, Alessio Napoleone, Ivan Pecci, Stefano Pedrosi, Emanuele Sbaffoni, Francesca Scaramelli, Alessandro Simoncini, Redi Villa.

Lista Renata Tosi con Noi Riccionesi: Renata Tosi, Edoardo Angelini, Marco Balducci, Antonella Bartolacci, Cristina Berlini, Stella Bilancioni, Mirna Bologna, Marzia Boschetti, Daniele Castelluccia, Gilberto Cevoli, Gina Codovilli, Chiara de Marchis, Lea Ermeti, Paolo Fantoni, Stella Franchini, Gabriele Galassi, Ada Giovannini, Stefania Imola, Fabrizio Pullè, Alessandro Rastelli, Marcello Regno, Sonia Serafini, Tiziano Taccini, Lorenzo Tassinari.

Lista Renata Tosi: Laura Galli, Laura Albicocco, Enrico Angelini, Massimo Angelini, Alessandra Battarra, Donatella Berardi, Eglantina Brisku, Monica Corticelli, Ennio Claudio Frisotti, Matteo Giovanardi, Massimo Gugnali, Marisa Lazzaretti, Angelo Macrelli, Sara Majolino, Monica Mussoni, Davide Rosati, Luigi Santi, Loredana Scalia, Maddalena Schiavi, Antonella Semprini, Samantha Spezi, Maria Grazia Tosi, Naide Vandi e Carlo Volpe.

Lista Caldari: Paolo Semprini, Mauro Villa, Claudio Angelini, Giorgio Gori, Maurizio Monti, Arianna Fabbri, Mauro Bianchi, Vilma Volpetti, Gianandrea Fratesi, Massimo Antonioli; Consuelo Casadei; Andrea Roberta Cornelini; Fabio Fabbri; Enzo Felici; Deborah Freddi; Elisabetta Gigli; Sergio Maffei; Sylamite Mahenge; Thomas Manfredini; Stefano Mingucci; Valentina Schiano; Valentina Serafini; Monia Torelli e Giuseppe Tosi.