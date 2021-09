"Rigeneriamo subito il parco dei Padulli: piu’ servizi per i residenti del quartiere"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

“Rigeneriamo Rimini” è stato fin da subito il mio slogan elettorale, il leitmotiv della mia campagna, che riassume perfettamente il motivo per cui ho accettato di candidarmi al Consiglio comunale in Lista PD per Jamil Sindaco.

Uno slogan per nulla astratto e che vorrei declinare da subito in azioni concrete per i Padulli: il parco di via Carmen, recentemente intitolato a Stefano Cerni, è un piccolo polmone verde al centro della socialità del quartiere. Non servono grandi stravolgimenti, ma piccoli interventi di manutenzione e implementazione di servizi. Quando parlo di “rigenerazione” mi riferisco infatti all’aumento di giochi per bambini, ai tavoli adibiti per i pic-nic delle famiglie, più posaceneri e cestini, ma anche all’installazione di telecamere per una maggiore sicurezza, nonché all’aumento dei servizi dello sgambatoio.

Giovani, ambiente, sociale. Da qui, da queste linee guida, nasce la mia proposta. In continuità con quanto già precedentemente fatto dal Consigliere Bertozzi, vogliamo che il parco di via Carmen diventi sempre più un luogo cruciale per tutti i residenti della zona. Soprattutto oggi che, grazie al prolungamento del marciapiede su via Tristano e Isotta, può essere raggiunto in sicurezza anche da bambini e famiglie che risiedono nella parte più storica del quartiere.

Elia Ricciotti Candidato al Consiglio comunale