Rimini capitale della cultura: Petitti organizza un nuovo incontro con scrittrici e giornaliste

Mercoledì, alle 18, Emma Petitti ospiterà sulle sue pagine Facebook e YouTube la seconda parte del ciclo di incontri Rimini Capitale della Cultura: un percorso da costruire insieme per confrontarsi con alcune personalità del territorio e della cultura su questa appassionante sfida per la città di Rimini, che, in questa fase storica, assume un valore e un significato ancora più importante. Sarà l’occasione ideale per riflettere sulla bellezza del patrimonio artistico e culturale di Rimini e sulle tante sfide multidisciplinari che la cultura abbraccia e porta con sé.

Al dialogo, oltre ad Emma Petitti, promotrice dell’iniziativa, parteciperanno Lia Celi, scrittrice, Chiara Bellini, storica dell’Arte asiatica presso la Northumbria University di Newcastle, Paola Spinozzi, anglista e professoressa ordinaria presso l’Università di Ferrara, Sabrina Foschini, poetessa, artista e docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Rimini e Vera Bessone, giornalista, in veste di moderatrice. Per rendere la conversazione ancora più stimolante, sono gradite anche domande e commenti da parte del pubblico, in modo tale da creare una reciproca interazione tra le relatrici e la cittadinanza.