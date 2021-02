Rimini città verde e sostenibile, i progetti per il futuro: incontro e proposte di Emma Petitti

Proposte concrete e opportunità da cogliere per rendere Rimini sempre più verde, sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Se ne parla mercoledì, alle 18.30, sulle pagine Facebook e YouTube di Emma Petitti, che ha voluto organizzare questa nuova iniziativa dal titolo “Rimini verde e sostenibile” per aprire un confronto insieme ad associazioni ed esperti del settore in modo tale da mettere in campo idee e progetti per definire il futuro del territorio riminese, che dev’essere sempre più capace di integrare spazi verdi, mobilità sostenibile, salute e connettività personale, in un’ottica di innovazione e modernità.

Insieme ad Emma Petitti, interverranno anche Alessandra Carlini(coordinatrice eventi San Marino Green Festival) Marco Affronte(presidente Autorità per l’Energia di San Marino, già eurodeputato), Stefano Parmeggiani (ingegnere ambientale, esperto in gestione dell’energia e presidente dell’associazione Ispira) e alcune realtà del territorio per una riflessione sulle prossime sfide da abbracciare e le opportunità da cogliere per un futuro ad impatto zero. Gli utenti che seguono da casa il confronto sono invitati a partecipare in maniera attiva attraverso commenti, domande e riflessioni.

Sarà il primo di un ciclo di iniziative sui temi ambientali, che ha lo scopo di dare vita a un dibattito cittadino su questioni fortemente attuali e per raccogliere suggerimenti per la Rimini del domani.