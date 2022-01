I Giovani Democratici contano su oltre 100 iscritti sul territorio provinciale

Per i Givani Democratici di Rimini il 2021 si è concluso con grandi soddisfazioni. Terminato il 2021, si chiude anche il tesseramento di un intero anno che ha visto la giovanile crescere ancora nei numeri e arrivare praticamente a un centinaio di iscritti e iscritte nella Provincia di Rimini.

Complici di questo ulteriore aumento la campagna elettorale per le elezioni amministrative (soprattutto nel Comune di Rimini con la vittoria di Jamil Sadegholvaad e in quello di Cattolica con la vittoria di Franca Foronchi) come anche i congressi del Pd che a tutti i livelli hanno portato a uno straordinario rinnovamento della classe dirigente. Dentro le istituzioni, il segretario dei Gd Edoardo Carminucci è ora consigliere comunale e la giovane democratica Giulia Corazzi è ora Presidente del Consiglio Comunale di Rimini. Dentro il partito, numerosi giovani ragazzi e ragazze sono stati votati come nuovi segretari di circolo e l’obiettivo è dare una nuova centralità da una parte alle strutture di base del partito e dall’altra mantenere un’identità autonoma come giovanile, promuovendo nuove forme di partecipazione.

“Abbiamo dimostrato di non voler solo parlare di questioni locali urgenti, ma anche dei grandi temi del nostro tempo - spiega il segretario provinciale Carminucci - ad esempio abbiamo declinato l’ampio concetto dei diritti in iniziative su cittadinanza e ius soli, oppure nella battaglia di civiltà a supporto del ddl Zan, poi il diritto ad avere una remunerazione dignitosa supportando l’iniziativa dei Gd Milano “Lo stage non è un lavoro”, poi al fianco delle donne contro la tampon tax sottolineando che “Il ciclo non è un lusso” insieme all’associazione Tocca a noi, oppure approfondendo con la giovanile regionale i temi della crisi climatica e della mobilità sostenibile".

Sono poi stati organizzati eventi strettamente legati al territorio, come ad esempio l’incontro con Assamil, realtà locale che promuove uno stile di vita comunitario e sostenibile, l’aiuto compiti come ogni anno prima dell’inizio della scuola, la partecipazione alla Festa de l’Unità o l’iniziativa su scuola e università alla ripartenza.

"Con il 2022 - concludono i Giovani Democratici - intendiamo promuovere una campagna di tesseramento coinvolgente e originale, chiunque voglia entrare in contatto con noi può farlo sin d’ora. Ci attendono appuntamenti importanti in cui vorremo ancora essere protagonisti e parte determinante del risultato".