Rimini in Comune si presenta alle amministrative e candida a sindaco

La lista Rimini in Comune, una lista indipendente di sinistra, si presenta alle elezioni amministrative 2021 e candida Sergio Valentini a sindaco della città. "Siamo cittadine e cittadini che alle prossime elezioni amministrative sosterranno con il proprio voto la lista di Rimini in Comune e Sergio Valentini come candidato sindaco - spiegano in una nota stampa. - Sosteniamo Rimini in Comune perché crediamo in una città pubblica dove la pianificazione urbana parte dai bisogni delle periferie per arrivare ai centri storici. Sosteniamo Rimini in Comune perché riteniamo che la questione ambientale non possa essere derubricata a vuoto slogan di pronto consumo, ma debba prevedere il cambio radicale dello stile di vita di una comunità. Sosteniamo ed invitiamo a votare Rimini in Comune per dare forza ad una soggettività politica plurale, femminista, antifascista che mette al centro delle proprie proposte i ceti deboli che vivono anche nella nostra città. Dare rappresentanza ai bisogni degli ultimi, alle vertenze, ad visione di città che sia quella della vetrina al servizio del prodotto turistico".

I componenti:

Sergio Valentini candidato sindaco -Ingegnere elettronico e ricercatore 68 anni.

I candidati consiglieri sono:

TONINI ANNARITA Educatrice?? 49 anni

DE LUIGI ROBERTO?? Ingegnere 47 anni

GOZZI CARLA 81 ANNI?? Attivista politica 51 anni

RIGHETTI CLAUDIO ex attivista sindacale 65 anni

VISINTIN SARA Operatrice legale cooperazione 40 anni

PRUCCOLI FABIO Operaio 56 anni

FEDERICI SILVIA Ambientalista 47 anni

GIGLI MASSIMO Grafico 50 anni

BAGATTONI MIRCA Impiegata 65 anni

GALLI STEFANO Ferroviere 56 anni

FOSCHI LAURA Fotografa 43 anni

PAVIRANI ETTORE Ultramaratoneta 69 anni

GIANATTI MARILENA? ?? attivista movimento femminista 68 anni

CARLINI ANDREA Pensionato 73 anni

ANDREANI ELMO Attivista politico 73 anni

CUGNETTO ELIANA Animalista 50 anni

MANGIANTI GIORGIO Albergatore atipico?? 39 anni

EVANGELISTI ANDREA Cooperatore sviluppo 43 anni

SOLDATI DANILO Poeta 65 anni

GAZIANO ROSARIO Studente in relazioni internazionali 23 anni

PASOLINI WALTER Volontario sociale 72 anni

MASCIOLI GUIDO Ingegnere clinico 38 anni

GAIA CORRADO Pensionato 70 anni.