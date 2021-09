Aggressione a coltellate sull'autobus e in strada, a Rimini atteso il ministro dell'Interno Lamorgese

"Sono vicina alle persone aggredite e ferite ieri sera a Rimini, tra le quali anche un bambino, e alle loro famiglie", dichiara il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ringraziando le forze di polizia per l'immediato fermo dell'autore dell'accoltellamento. "Sono in contatto continuo con il prefetto anche per conoscere l'evoluzione del quadro clinico dei feriti e domani mattina sarò a Rimini per partecipare, alle ore 11.30, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato per un esame del gravissimo episodio", ha aggiunto la titolare del Viminale (fonte: DIRE)