Risse in centro, Brandi (FdI) attacca: "L'assessore Sadegholvaad non ha speso una parola"

Dopo gli episodi di risse avvenuti negli scorsi giorni in centro a Rimini e, a seguito delle proteste di alcuni commercianti della zona, il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia Federico Brandi interviene sulla situazione e punta il dito contro l'amministrazione comunale.

"Se la difficoltà, come ben esplicato dal Questore, sta nel gestire l'alto numero di persone che frequentano questi siti occorre dare maggiori opportunità agli imprenditori di lavorare con la consumazione al tavolo attraverso una seria regolamentazione dei dehors a disposizione. L'ultimo DPCM, è bene ricordarlo, vieta l'asporto, e la consumazione sul posto, per i bar e per tutti gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia del codice Ateco 56.3, dopo le ore 18. Per quale motivo si continua a dare la possibilità di ordinare e consumare nelle zone adiacenti alle attività quando tutto ciò è vietato? Perché, oltre a sensibilizzare i clienti, non si colpiscono le attività che fortemente trasgrediscono a questi divieti? A rimetterci poi sono tutti coloro che operano legalmente e che hanno dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni ministeriali, l'Amministrazione non può scaricare questi problemi su Forze dell'Ordine ed imprenditori".

Incalza Brandi: "Ancora una volta il sindaco Gnassi, nonostante abbia finalmente alzato la voce, fa da scudo all'assessore alla Sicurezza Sadegholvaad che in 3 giorni non è riuscito a spendere una sola parola in merito, ma al tempo stesso lo abbiamo visto tutti farsi riprendere in un comizio durante l'apertura di un

noto locale di Marina Centro. Pensavo che l'Assessore, sentendosi chiamato da me in causa, prendesse posizione su ciò che è avvenuto e invece, anche questa volta, non è pervenuto. Sono ore decisive in casa del Pd per la scelta del candidato a sindaco però l'Assessore dovrebbe tenere bene a mente che non ha ancora finito di svolgere il suo ruolo, prima di fare campagna elettore si preoccupasse di adempiere ai suoi doveri da Assessore, sennò si dimetta pure".