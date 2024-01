"Rimini4Gaza", la Lega critica il progetto: "All'ospedale sagome anti-Israele con l'ok della Regione"

“All’ospedale di Rimini sagome anti-Israele. Con il benestare della Regione”. E’ questo il titolo apparso nella serata di domenica (28 gennaio) sulle pagine social della Lega a livello Nazionale. Che poi aggiunge: “Gravissimo”. Il partito guidato da Matteo Salvini ha puntato il dito rispetto all’iniziativa “Rimini4Gaza”, martedì (30 gennaio) al nosocomio riminese è in programma una presentazione convocata dall’Ausl Romagna nella quale sarà illustrato il progetto con cui all’interno dell’ospedale saranno posizionate ai pavimenti delle sagome con i nomi dei medici e degli infermieri che hanno perso la vita durante il conflitto in corso Israele-Palestina, senza distinzioni. In un commento la Lega polemizza di fronte a questa iniziativa e chiede al presidente Stefano Bonaccini e al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad di assumere una posizione.

“Mentre a Milano gli amici degli estremisti islamici vandalizzano i manifesti della Lega – è il commento del partito di Matteo Salvini via social -, sul pavimento dell’ospedale di Rimini spuntano sagome di medici palestinesi per “rappresentare i crimini di Israele”. Il tutto con il benestare della Regione Emilia-Romagna. A poche ore dal Giorno della Memoria, c’è da essere colpiti e disgustati per simili avvenimenti. È doveroso attendere parole inequivocabili da parte del presidente Bonaccini e del sindaco di Rimini”.

Relativamente al progetto “Rimini4Gaza” all’interno dell’ospedale, questo era stato invece l’annuncio al momento della convoca della conferenza stampa, per spiegare la finalità dell’iniziativa: “L’iniziativa Rimini4Gaza (nelle sue varie articolazioni) è promossa da un gruppo di professionisti dell'ospedale Infermi e riflette l’impegno comune verso la tutela dei diritti umanitari e la salvaguardia delle strutture sanitarie in zone di conflitto”.

Morrone e Raffaelli: "Fuori la politica dalla sanità"

“Fuori la politica dalIa sanità. Inaccettabile e pericolosa oltre che espressione di odio antiebraico l’iniziativa lanciata da un medico dell’ospedale di Rimini e incredibilmente sostenuta dalla direzione sanitaria dell’Asl della Romagna e dall’amministrazione comunale. Crediamo che ideologizzare e strumentalizzare la sanità pubblica, trasformandola in un palcoscenico per politiche faziose e settarie sia gravissimo, prendendo in considerazione anche il risorgente odio anti-ebraico e anti-occidentale tout court nel Paese”. Lo affermano il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che preannuncia un’ interrogazione al ministro della Salute e Elena Raffaelli, segretario della Lega a Rimini.

“Chiediamo all’assessore Raffaele Donini di dissociarsi da questa inqualificabile iniziativa e di assumere i dovuti provvedimenti nei confronti di una dirigenza sanitaria che crede di poter usare ambienti della sanità pubblica per veicolare la propria visione distorta nei confronti di un teatro di guerra dove si contrappongono uno Stato democratico, Israele, e l’organizzazione terroristica palestinese di Hamas che, come scritto nella sua Carta fondativa, propugna la distruzione di Israele e l’eliminazione di tutto il popolo ebraico. E’ provato l’utilizzo da parte di Hamas delle strutture mediche e di ambulanze della Mezzaluna Rossa, a Gaza, per scopi terroristici e non ci sono verifiche oggettive sui dati di morti e feriti diffusi dal ministero della sanità di Gaza gestito da Hamas. D’altro canto, appare evidente la politicizzazione dei promotori dell’iniziativa che dimenticano che l’aggressore è Hamas che ha attaccato proditoriamente Israele il 7 ottobre scorso, provocando una carneficina di civili inermi bambini compresi. Forse la sanità riminese ritiene questi ebrei vittime di serie B? E forse per questi stessi pregiudizi la direzione sanitaria dell’Asl della Romagna sorvola sui paramedici israeliani assassinati da Hamas mentre prestavano soccorso ai feriti del 7 ottobre e non considerano esecrabile che ambulanze della Magen David Adom, la Croce Rossa Israeliana, siano state intenzionalmente date alle fiamme e fatte saltare in aria da Hamas per impedire il soccorso alle vittime”.